Washim News: इंझा-वहितखेडा रस्ता निकृष्ट कामामुळे शेतकरी व ग्रामस्थांचे संताप; प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत केलेल्या रस्त्याचे निकृष्ट बांधकाम उघडकीस

कारंजा: तालुक्यातील इंझा-वहितखेडा या मार्गावर प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत करण्यात आलेल्या रस्त्याच्या कामाबाबत गंभीर अनियमितता उघडकीस येत असून, लाखो रुपयांचा खर्च करून तयार करण्यात आलेला हा रस्ता दर्जाहीन पद्धतीने बांधण्यात आल्याचा आरोप शेतकरी तथा माजी सरपंच यांनी केला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना आवश्यक असलेल्या साईट पट्या योग्य प्रकारे भरल्या गेल्या नाहीत. रस्त्याच्या मजबुतीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या कामाकडे कंत्राटदाराने पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे. परिणामी, रस्त्याच्या कडेला मातीचा आधार नसल्यामुळे पावसाळ्यात रस्ता खसण्याची, कडा तुटण्याची तसेच अपघात होण्याची शक्यता वाढली आहे..Premium|Apple Inc Leadership Change 2026 : निरोप 'ऑपरेशन गाय'चा! ॲपलमध्ये १५ वर्षांनंतर मोठे फेरबदल; टीम कूक यांच्यानंतर कोणाकडे धुरा?.स्थानिकांचे म्हणणे आहे की, रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्याचे दाखवून प्रशासनाकडून मंजुरी घेतली असली, तरी प्रत्यक्षात काम निकृष्ट दर्जाचे आहे. पावसाळा जवळ आल्यामुळे या रस्त्याची अवस्था अधिकच बिकट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः शेतकरी व गावकऱ्यांसाठी हा रस्ता अत्यंत महत्त्वाचा आहे..यासंदर्भात इंझा येथील शेतकरी तसेच माजी सरपंच कमलाकर मोरे यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधत संबंधित कंत्राटदारावर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. सार्वजनिक पैशांचा अपव्यय करून निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदारांना पाठीशी घालू नये..Uttar Pradesh: शिक्षणसेवकांच्या मानधनात मोठी वाढ, ३,५०० वरून थेट १८,००० रुपये! मुख्यमंत्र्यांनी दिले ५ गिफ्ट.रस्त्याच्या कामाची तातडीने तांत्रिक तपासणी करून उणिवा दूर कराव्यात, तसेच साईट पट्या व्यवस्थित भरून रस्ता सुरक्षित व टिकाऊ बनवावा, अशी मागणीही ग्रामस्थांकडून होत आहे.."कारंजा तालुक्यातील इंझा-वहितखेडा या मार्गावर प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत करण्यात आलेल्या रस्त्याच्या कामात अनियमितता झाल्याचा आरोप झाल्याची माहिती मिळाली. परंतु, अद्यापपर्यंत संबंधित कार्यालयास तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर चौकशी केल्या जाईल."- प्रकाश झळके, अभियंता,पंतप्रधान ग्राम सडक योजना, कारंजा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.