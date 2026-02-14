Valentine Day: विश्वास, समजूतदारपणा आणि संवाद हेच खरे प्रेम! आयपीएस अर्चित चांडक व आयएएस सौम्या शर्मा यांची प्रेरणादायी प्रेमकथा

अमरावती : २०१९ मध्ये मसुरीतील लालबहादूर शास्त्री नॅशनल ॲकेडमी ऑफ अॅडमिनिस्ट्रेशन येथे देशभरातून निवडून आलेले तरुण आयएएस-आयपीएस अधिकारी प्रशिक्षणासाठी दाखल झाले होते. याच वातावरणात दोघांची पहिली भेट झाली. आयपीएस अर्चित चांडक आणि आयएएस सौम्या शर्मा. साधी ओळख आणि काही शब्दांची देवाणघेवाण; पण त्या क्षणाने त्यांच्या आयुष्यातील नव्या प्रवासाची सुरवात केली..आज दोघेही वेगवेगळ्या जिल्ह्यात काम करीत असले तरी प्रेम कमी झालेले नाही आणि त्याचा कामावरही कुठलाच परिणाम होऊ दिला नसल्याचे ते गर्वाने सांगतात. प्रशिक्षणाचे दिवस पुढे सरकत गेले तसे संवाद वाढू लागले. अभ्यास, धोरणे, प्रशासनातील आव्हाने आणि देशसेवेच्या संकल्पनांवर चर्चा रंगू लागली. सौम्या मॅडम आजही सांगतात की, पहिल्या भेटीत अर्चित यांनी कोणता शर्ट घातला होता, हे त्यांना आठवते. कारण ती केवळ औपचारिक भेट नव्हती, तर त्यांच्या आयुष्याच्या नव्या अध्यायाची सुरवात होती. वयाच्या २५ व्या वर्षी प्रेमात पडताना दोघांनीही एकमेकांसमोर स्पष्ट अट ठेवली..करिअरशी तडजोड नाही. प्रेम हे स्वप्नांना रोखणारे नसून त्यांना बळ देणारे असावे. लोकांसाठी काम करणे आणि समाजात सकारात्मक बदल घडवणे, हे दोघांचेही समान ध्येय त्यांच्या नात्याचा मजबूत पाया ठरले. प्रशिक्षणानंतर आयएएस सौम्या शर्मा यांची पहिली नियुक्ती दिल्ली येथे झाली. लग्नानंतर त्यांनी महाराष्ट्र कॅडर स्वीकारले. नांदेड जिल्ह्यातील देगलूर येथे त्या एसडीएम म्हणून रुजू झाल्या, तर अर्चित चांडक यांची नेमणूक बिलोली येथे एसडीपीओ म्हणून झाली. पुढे दोघांची नागपूर येथे बदली झाली..सध्या अर्चित चांडक अकोला जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षक म्हणून कार्यरत आहेत, तर सौम्या शर्मा-चांडक अमरावती महापालिकेच्या आयुक्त म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. दोन वेगवेगळे जिल्हे आणि वेगळ्या जबाबदाऱ्या असूनही त्यांच्या नात्यात दुरावा आलेला नाही. आठवड्यातून एकदा भेटण्याचा प्रयत्न, अन्यथा फोन व व्हॉट्सअॅप कॉलवर संवाद कायम असतो. दिवसभरातील अनुभव, आव्हाने आणि यशाचे क्षण ते एकमेकांशी शेअर करतात. नागपूर येथे कार्यरत असताना त्यांच्या लग्नाच्या वाढदिवशी व्यस्त दिनक्रमातही सौम्या मॅडम यांनी खास तयारी करून तो दिवस संस्मरणीय केला. ही आठवण अर्चित सरांनी आजही हृदयाच्या कप्प्यात जपून ठेवली आहे..Valentine Day 2026: दोन भिन्न संस्कृतींना जोडणारं प्रेम; कॉन्फरन्स कॉल ते लग्नगाठ.प्रेम असावे प्रेरणा देणारे आजच्या युवक-युवतींसाठी त्यांचा संदेश स्पष्ट आहे. प्रेम तुम्हाला विचलित करणारे नसते, ते प्रेरणा देणारे असते. नोकरी आणि संसार यांचा समतोल राखताना उद्दिष्टे समान असणे, संवाद व विश्वास जपणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यांची ही प्रेमकथा स्वप्नांना साथ देत पुढे जाणाऱ्या दोन कर्तृत्ववान व्यक्तींची प्रेरणादायी कहाणी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.