होमगार्डच्या नोंदणी प्रक्रियेत अनियमितता

नागपूर ः जिल्हा समादेशक नागपूर यांनी मार्च महिन्यात नवीन होमगार्डची नोंदणी प्रक्रिया रद्द केल्यामुळे निवड झालेल्या उमेदवारांमध्ये असंतोष पसरला आहे. नोंदणी प्रक्रिया करताना अनियमितता झाली असल्यास त्याचा शोध घेऊन संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करताना आमच्यावर अन्याय का? असा प्रश्‍न उपस्थित करीत तीव्र आंदोलनाचा इशारा निवड झालेल्या होमगार्डनी दिल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. जिल्हा समादेशक नागपूर यांनी 13 मार्च 2019 रोजी होमगार्डची नवीन नोंदणी कार्यक्रमाची शारीरिक चाचणी घेतली होती. या चाचणीत जिल्ह्यातील 3800 उमेदवार सहभागी झाले होते. त्या चाचणीत 1278 उमेदवारांची पथकनिहाय गुणवत्ता यादी तयार केली होती. त्यातील 800 उमेदवारांची यादी जिल्हा समादेशक होमगार्ड कार्यालय नागपूर येथील नोटीस बोर्डवर लावण्यात आली होती. गुणवत्ता यादीबद्दल पात्र उमेदवारांकडून आक्षेप लेखी स्वरूपात मागविले होते. त्यानुसार अनेकांनी आक्षेप नोंदवले. दरम्यान, आज सकाळी निवड प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याने ही प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्याची नोटीस बोर्डवर लावण्यात आली. ही माहिती निवड झालेल्या उमेदवारांना मिळताच त्यांनी कॉंग्रेसनगरातील जिल्हा समादेशक कार्यालयाकडे धाव घेतली. नव्याने जिल्हा समादेशक पदाचा पदभार स्वीकारलेल्या अप्पर पोलिस अधीक्षक मोनिका राऊत यांची भेट घेतली. दरम्यान, त्यांनी मी आजच पदभार स्वीकारला आहे. त्यामुळे वरिष्ठ कार्यालयाकडून आलेल्या आदेशानुसार भरती प्रक्रिया रद्द केल्याचे सांगितले. 2019 ची नवीन होमगार्ड नोंदणी प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येईल, असेही स्पष्ट केले. या कारणाने उमेदवारांचे समाधान न झाल्याने त्यांनी जिल्हा समादेशक कार्यालयासमोर निदर्शने करीत प्रशासनाविरुद्ध असंतोष व्यक्त केला. नागपूरची नोंदणी प्रक्रिया रद्द करताना राज्यातील इतरही जिल्ह्यातील नोंदणी प्रक्रिया रद्द करून पुन्हा घ्यावी अशी मागणी केली. अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही निवड झालले उमेदवार खूशबू राजपूत, दानेश तांबुलकर, नीता यादव, अभिषेक जीवतोडे यांच्यासह इतरांनी दिला आहे. होमगार्डची नोंदणी प्रक्रिया रद्द करणे म्हणजे अन्यायकारक आहे. दोन दिवसांपूर्वी निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी लावण्यात येते. दुसऱ्या दिवशी रद्द झाल्याचे जाहीर केले जाते. हे अयोग्य आहे. सरकारकडून या युवकांच्या भावनेसोबत खेळ चालविला आहे. अनियमितता करणाऱ्याला पाठीशी घालण्याचा हा डाव आहे.

- बंटी शेळके, नगरसेवक होमगार्डच्या नोंदणी प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे ही नोंदणी प्रक्रिया रद्द केली आहे. अनियमितता करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. लवकरच नवीन नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल.

- मोनिका राऊत, अप्पर पोलिस अधीक्षक व जिल्हा समादेशक होमगार्ड, नागपूर.

Web Title: Irregularities in the registration process of HomeGuard