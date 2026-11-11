Maharashtra Government Jobs : तीन महिन्यांत नियमित करण्याचे आश्वासन, आठ महिने उलटूनही निर्णय नाही; त्यात १,६२९ पदांची भरती सुरू झाल्याने आयटीआय निदेशकांचा संताप वाढला

चांदूररेल्वे (जि. अमरावती): पाच वर्षांहून अधिक काळ तासिका तत्त्वावर सेवा देणाऱ्या आयटीआय निदेशकांच्या नियमितीकरणाचा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. तीन महिन्यांत नियमित करण्याचे आश्वासन देऊनही आठ महिने उलटले, मात्र शासनाने निर्णय घेतलेला नाही. त्यातच १ हजार ६२९ निदेशक पदांची एमपीएससीमार्फत भरती सुरू झाल्याने कार्यरत निदेशकांमध्ये संताप आहे..राज्यातील विविध शासकीय आयटीआयमध्ये अनेक निदेशक गेल्या पाच वर्षांपासून अत्यल्प मानधनावर तासिका तत्त्वावर काम करीत आहेत. आवश्यक तांत्रिक पात्रता, प्रत्यक्ष अनुभव आणि प्रदीर्घ सेवाकाळ असूनही त्यांना नियमित सेवेत सामावून घेण्यात आलेले नाही. या निदेशकांनी हजारो प्रशिक्षणार्थींना तांत्रिक शिक्षण व कौशल्य प्रशिक्षण दिले आहे. मात्र, त्यांच्या नोकरीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न कायम आहे..महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) पाच वर्षांपेक्षा अधिक सेवा झालेल्या निदेशकांच्या नियमितीकरणाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. संबंधित निदेशकांची आवश्यक चाचणीही यापूर्वी घेण्यात आली आहे. त्यामुळे पुन्हा परीक्षा न घेता चाचणीचा निकाल, तांत्रिक पात्रता, अनुभव आणि सेवाकालावधी विचारात घेऊन नियमितीकरण करावे, अशी मागणी आहे..दरम्यान, ६ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध झालेल्या एमपीएससी गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ च्या शुद्धिपत्रकानुसार निदेशक संवर्गातील १ हजार ६२९ पदांची भरती प्रक्रिया सुरू झाली. यात शिल्पनिदेशकांची १ हजार ३८८, तर गणित व चित्रकला निदेशकांची २४१ पदे आहेत. शासनाने तातडीने न्याय्य निर्णय न घेतल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे..या वादाचे मुख्य पैलूप्रलंबित आश्वासन. अमरावतीसह राज्यभरातील आयटीआयमध्ये वर्षानुवर्षे तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या निदेशकांना तीन महिन्यांत नियमित करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, मात्र आठ महिने उलटूनही त्याची पूर्तता झालेली नाही.नवीन भरतीची घोषणा. जुन्या निदेशकांना सेवेत सामावून घेण्याऐवजी शासनाने mpsc मार्फत १,६२९ निदेशक पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहेनोकरी गमावण्याची भीती. या नव्या पदभरतीमुळे अनेक वर्षांपासून तुटपुंज्या मानधनावर सेवा देणाऱ्या तासिका निदेशकांवर बेरोजगार होण्याची वेळ येण्याची भीती निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.