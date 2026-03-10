Buldhana Crime: अपघाताचा बनाव रचून पत्नीचा खून; पोलिस तपासात उघड, सुपारी देणाऱ्या पतीसह तिघांना अटक

जळगाव जामोद : अपघाताचा बनाव रचून पतीने पत्नीचा खून केल्याचा धक्कादायक प्रकार जळगाव जामोद पोलिसांच्या तपासात उघड झाला आहे. पत्नीच्या हत्येसाठी चक्क पतीने मित्राच्या मदतीने कार चालकाला एक लाख रूपयांची सुपारी दिल्याचे चौकशीत उघड झाले आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपी पतीसह तिघांना अटक केली आहे..यासंदर्भात ता.८ मार्च रोजी अप्पर पोलिस अधिक्षक श्रेणिक लोढा यांनी पत्रकार परिषद घेवून घटनेची सविस्तर माहिती दिली. याबाबत असे की, २ मार्च रोजी शिक्षिका वृषाली प्रकाश गावंडे रा. पातुर्डा, ता. संग्रामपूर या आपल्या स्कुटीने पिंपळगाव काळे येथे शाळेवर जात होत्या. दरम्यान, एका अज्ञात वाहनाने त्यांच्या स्कुटीला मागून जोराची धडक दिली, ज्यात गंभीर जखमी होऊन त्यांचा मृत्यू झाला होता..Crime News : दीराच्या घरातील ५९ लाखांचे दागिने लंपास; भावजयीसह मैत्रिणीला अटक.सुरुवातीला याप्रकरणी जळगाव जामोद पोलीस स्टेशनमध्ये अज्ञात वाहन चालकाविरुद्ध अपघाताचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र मृत वृषाली यांच्या माहेरच्या नातेवाईकांनी त्यांच्या मृत्यूबाबत संशय व्यक्त केला होता. यावरून पोलीस अधिक्षक निलेश तांबे आणि अपर पोलीस अधिक्षक श्रेणीक लोढा, उपविभागीय पोलीस अधिकारी आनंद महाजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली ठाणेदार नितीन पाटील यांच्या नेतृत्वात तपास अधिकारी महिला पोलिस उप निरीक्षक स्नेहा शेंडगे आणि त्यांच्या पथकाने घटनास्थळावरील सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक तपासाच्या आधारे धक्कादायक माहिती मिळवली व हा अपघात नसून खून असल्याचे उघड केले. .तपासात, मृत वृषाली यांचा पती प्रकाश गावंडे याने त्याचा मित्र मंगेश चहुळकर याच्या मदतीने हा कट रचला होता. त्यांनी वाहन चालक मंगेश सूर्यवंशी रा. जगदंबा नगर, शेगाव याला एक लाख रूपयांची सुपारी देऊन हा अपघात घडवून आणल्याचे समोर आले. पोलिसांनी या प्रकरणातील तिनही आरोपींना अटक केली असून, गुन्ह्यात वापरलेले वाहन आणि सुपारीचे पैसे जप्त करण्यात आले आहेत. ही कामगिरी पोलीस निरीक्षक नितीकुमार पाटील, मपोउपनि स्नेहा शेडगे, पोहेकॉ भागवत उंबरहंडे आणि चालक पोहेकॉ मानकर यांनी केली आहे..Kolhapur Crime : गुन्ह्यात घट झाली तरी, दुचाकी, चारचाकींची चोरी अन् जोरात गांजा तस्करी; दोन वर्षांतील चित्र नागरिक हैराण हिलांच्या सुरक्षेवर पोलिसांचा भर.यामुळे घेतला टोकाचा निर्णयमृत वृषालीचा लग्नानंतर पती व सासरच्यांकडून शारीरिक व मानसिक छळ होत होता. यापूर्वी तामगाव पोलिस स्टेशनमध्ये कलम ४९८ अंतर्गत गुन्हाही दाखल झाला होता. त्यानंतर दोघांमध्ये तडजोड होऊन त्या पुन्हा पतीसोबत राहत होत्या, मात्र पती सातत्याने घटस्फोटासाठी त्रास देत होता. त्यातूनच हा टोकाचा निर्णय घेतल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.