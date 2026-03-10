विदर्भ

Buldhana Crime: अपघाताचा बनाव रचून पत्नीचा खून; पोलिस तपासात उघड, सुपारी देणाऱ्या पतीसह तिघांना अटक

Crime News: बुलढाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामोदमध्ये अपघाताचा बनाव रचून पतीने पत्नीची हत्या केल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले. शिक्षिका वृषाली गावंडे यांच्या मृत्यूप्रकरणी पतीने मित्राच्या मदतीने कार चालकाला एक लाख रुपयांची सुपारी दिल्याचे समोर आले.
Buldhana Crime

Buldhana Crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव जामोद : अपघाताचा बनाव रचून पतीने पत्नीचा खून केल्याचा धक्कादायक प्रकार जळगाव जामोद पोलिसांच्या तपासात उघड झाला आहे. पत्नीच्या हत्येसाठी चक्क पतीने मित्राच्या मदतीने कार चालकाला एक लाख रूपयांची सुपारी दिल्याचे चौकशीत उघड झाले आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपी पतीसह तिघांना अटक केली आहे.

Loading content, please wait...
police
crime
Arrest
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.