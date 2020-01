आता मी आई कुणास म्हणू... वाचलेल्या सहा वर्षीय जान्हवीचा टाहो

अकोला ः घरात कोणी नसल्याचे पाहून एका विवाहितेने स्वतःच्या दोन वर्षीय मुलीला पाण्याच्या टाकीत बुडवून जीवे मारले . नंतर स्वतःही जाळून घेत आत्महत्या केली . मात्र , यावेळी दुसरी सहा वर्षीय जान्हवी नामक चिमुकली शेजारी खेळायला गेली होती . घटनेनंतर शेजारील नागरिकांनी पोलिसांना फोन करीत मुलीचा आणि तिच्या आईचा मृतदेह घराबाहेर काढला . मात्र , आईचा मृतदेह पाहून जान्हवीने आई ... म्हणत हंबरडा फोडला .‘ जान्हवीचे पानावलेले डोळे , उपस्थिताना न्याहाळत होते , आता मी आई कुणास म्हणू अशीच अवस्था तिची यावेळी झाली होती . जान्हवीचा केविलवाणा चेहरा पाहून यावेळी उपस्थितांचे डोळेही पाणावले होते . ही ऱ्हदयद्रावक घटना डाबकी रोड पोलिस ठाण्यांतर्गंत येणाऱ्या गजानन महाराज गल्ली क्रमांक दोनमध्ये बुधवारी ( ता . 22 ) दुपारी दीड वाजता घडली . डाबकी रोड पोलिस ठाण्यांतर्गत येणाऱ्या गोरोबाकाका मंदिर परिसरात राहणाऱ्या रुपाली इंगोले ( वय 26) नामक विवाहितेने घरात कोणी नसल्याचे हेरत स्वतःच्या आनंदी नावाच्या दोन वर्षीय चिमुकलीला पाण्याच्या टाकीत बुडवून जीवे मारले . त्यानंतर स्वतः गळफास घेत आत्महत्येचा प्रयत्न केला . मात्र , पंख्याला बांधलेला दोर तुटल्याने गळफास घेण्याचा बेत फिस्कटलेल्या महिलेने अंगावर राॅकेल ओतून जाळून घेत आत्महत्या केली . यावेळी घरातून किंकाळण्याचा आवाज आल्यानंतर शेजाऱ्यांनी धाव घेत घराचा दरवाजा तोडला . त्यानंतर घरातील पाण्याच्या टाकीत आनंदी बुडालेली दिसून आली तर रुपाली जळालेल्या अवस्थेत होती . कृत्याचे गूढ कायम

मृतक रुपालीचा पती गिरीधर हे गव्हाला पाणी देण्यासाठी पंधरा दिवसांपासून बाहेरगावी असल्याचे माहिती परिसरातील नागरिकांनी दिली . दोघां पती - पत्नीमध्ये कुठलाच वाद नव्हता . त्यानंतरही रुपालीने एवढे टोकाचे पाऊल का उचलले असावे याची चर्चा आहे . याबाबत डाबकी रोड पोलिस तपास करीत आहेत . जान्हवीवर कोसळले एकाकी संकट

आईने जाळून घेत स्वतःला संपवून टाकले तर पाठच्या बहिणीला जीवे मारले . शेजारी खेळायला गेली म्हणून वाचलेल्या जान्हवीवर एकाकी कोसळलेले संकटाची तिला समज जरी नसली तरी आईचे हरविलेले छत्र आणि पाठच्या बहिणीच्या एकाकी जाण्याने सहा वर्षीय जान्हवी आजीच्या कुशीत बसून रडत होती .

Web Title: Janhavi says where is my mother