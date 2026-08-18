Gadchiroli Ashram School: शैक्षणिक नुकसानाची जबाबदारी कोणाची?; जोपर्यंत सुरक्षा नाही, तोपर्यंत मुलांना शाळेत पाठवणार नाही

गडचिरोली: जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील जपतलाई येथील आश्रमशाळेत विद्यार्थिनींना सर्पदंश झाल्याच्या घटनेनंतर पालकांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आपल्या मुलांच्या सुरक्षिततेच्या चिंतेपोटी अनेक पालकांनी विद्यार्थ्यांना थेट घरी नेले आहे. या विद्यार्थ्यांनी सध्या इतर कोणत्याही शाळेत प्रवेश घेतलेला नाही. परिणामी, त्यांचे नियमित शिक्षण पूर्णपणे थांबले असून शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे..एकीकडे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न समोर आलेला असताना, दुसरीकडे मुलांचे शिक्षणही रखडले आहे. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणे आणि पालकांचा विश्वास पुन्हा संपादन करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी नाही का? असा संतप्त सवाल आता पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे..Viral Video: तू स्वतःचा चेहरा आधी आरशात पाहा...; IND vs SL कसोटीत स्टुडिओत भारताचे दोन दिग्गज भांडले; अजिंक्य रहाणे बसला होता शेजारी.आश्रमशाळेत सर्पदंशाची एवढी मोठी घटना घडल्यानंतरही विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी प्रशासनाने नेमक्या कोणत्या उपाययोजना केल्या? शाळा परिसराची स्वच्छता करून सर्पांचा वावर रोखण्यासाठी काही ठोस पावले उचलली गेली का? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. जोपर्यंत विद्यार्थ्यांना सुरक्षिततेची ठोस हमी मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही मुलांना शाळेत पाठवणार नाही, अशी भूमिका पालकांनी घेतली आहे. विद्यार्थी घरी आणि शाळा सुरू अशा परिस्थितीमुळे मुलांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान कसे भरून काढणार? हा प्रश्न पालकांसमोर उभा ठाकला आहे.विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने पालकांशी संवाद साधावा, सुरक्षेबाबतच्या उपाययोजना जाहीर कराव्यात आणि विद्यार्थ्यांचा रखडलेला अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी विशेष शैक्षणिक नियोजन करावे, अशी मागणी होत आहे..आणखी एका विद्यार्थिनीला उपचारासाठी नागपूरला हलविलेगडचिरोली : धानोरा तालुक्यातील जपतलाई येथील अनुदानित आश्रमशाळेत घडलेल्या सर्पदंशाच्या घटनेनंतर उपचार सुरू असलेल्या विद्यार्थिनींपैकी आणखी एका मुलीची प्रकृती चिंताजनक झाल्याने तिला गडचिरोली जिल्हा रुग्णालयातून शुक्रवार (ता. १४) रोजी पहाटे २ वाजताच्या सुमारास पुढील उपचारासाठी नागपूर येथील रुग्णालयात हलविण्यात आले..Young Artist: प्रशिक्षण नाही, पण कलेची कमाल! बारावीतील अवधूतने साकारली मान्यवरांची हुबेहूब पोर्ट्रेट्स, गाठले यशाचे शिखर...प्राप्त माहितीनुसार, आश्रमशाळेतील सर्पदंशानंतर उपचार घेत असलेली विद्यार्थिनी समृद्धी सुरेश नैताम हिच्या मेंदूमध्ये रक्ताच्या गाठी झाल्याचे समोर आले. तसेच तिच्या उजव्या बाजूचा हात आणि पायाची हालचाल मंदावली होती. प्रकृती अधिकच खालावल्याने डॉक्टरांच्या सल्ल्याने तिला तत्काळ नागपूरला हलविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, रविवार (ता. १६) रोजी रात्री नागपूर येथील रुग्णालयात समृद्धीच्या मेंदूवर तातडीने शस्त्रक्रिया करण्यात आली. सध्या समृद्धीची प्रकृती स्थिर आणि धोक्याबाहेर आहे, अशी माहिती तिच्यासोबत नागपूर रुग्णालयात असलेल्या शिक्षकांनी दूरध्वनीवरून दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.