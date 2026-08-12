Japtalai Ashram School: दहशतीत विद्यार्थ्यांनी सोडली आश्रमशाळा ; जपतलाई आश्रमशाळेच्या घटनेने पालकांमध्ये चिंता, शिक्षण व्यवस्थेच्या असुविधेने संताप

जपतलाई (जि. गडचिरोली): झोपेत असलेल्या विद्यार्थिंनीवर विषारी सापाने (मण्यार) दंश केला. तीन विद्यार्थिंनीचा झालेला मृत्यू आणि डोळ्यासमोर विषारी साप पाहणाऱ्या विद्यार्थिनींमध्ये आश्रमशाळेत आता रात्र काढण्याची दहशत निर्माण झाली आहे. त्यामुळे घटनेच्या दुसऱ्याच दिवशी मुली आश्रमशाळेतून माघारी फिरत आहेत. पाहतापाहता शाळा रिकामी होऊ लागली आहे. पालक आपल्या मुलांना घरी घेऊन जात असल्याचे चित्र मंगळवारी जपतलाई आश्रमशाळेत पहायला मिळाले. त्यामुळे या घटनेच्या दहशतीत सध्या मुले आहेत. धानोरा तालुक्यातील अवघ्या १० किलोमीटर अंतरावर असलेले जपतलाई गांव. .बेड आश्रमशाळेला मिळायला हवेघटनेच्या वेळी बेड नसल्याने सर्व मुली जमिनीवर खाली झोपल्या होत्या. येथे २३३ मुले शिक्षण घेतात. प्राथमिक सुविधा आहेत. मात्र, येथे बेड नाही. येथे बेड उपलब्ध करून द्यायला हवी, असे मत मुख्याध्यापक प्रशांत ताटपल्लीवार यांनी केली. तर अधिक्षक भास्कर भोयर यांनी सुद्धा प्राथमिक सुविधा आहे. पण शुद्ध पाण्याची मुलांना सुविधा नसल्याचे सांगितले.दहशतीत विद्यार्थ्यांनी सोडली आश्रमशाळायाच गावात कुपारलिंगो शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकास संशोधन संस्थेच्या वतीने अनुदानित प्राथमिक- माध्यमिक आश्रमशाळेला ‘सकाळ''च्या टीमने भेट दिली. तेव्हा येथील दृश्य हलविणारे होते. शिक्षणाची कास धरून भविष्यातील स्वप्ने घेऊन आश्रमशाळेत दाखल झालेले विद्यार्थी पाठीवर दप्तर आणि डोळ्यात भीती घेऊन माघारी फिरताना दिसले. आश्रमशाळेच्या गेटजवळ काही पालक विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा करीत होते. तर काही पालक विद्यार्थ्यांना घेऊन जात होते..Maharashtra Rain Forecast : महाराष्ट्रात पाऊस उघडीप देणार; पुढील ४ दिवसांचा हवामान अंदाज आला,पुण्याला मात्र ऑरेंज अलर्ट.मुले भीत असल्याने घरी घेऊन चाललोआश्रमशाळेत मुलांना घरी घेऊन जाण्यासाठी शैलू चंद्रा तुमरेट्टी हे छत्तीसगड सीमेजवळ असलेल्या जवेलीखूर्द या गावातून आले होते. त्यांचा मुलगा युवराज हा पहिल्या वर्गात तर मुलगी कविता ही सातव्या वर्गात शिक्षण घेत आहे, ‘सकाळ''शी बोलताना शैलू म्हणाले, घटना समजल्यानंतर मुलांकडून निरोप आला. रात्रभर मुले भीतीत होती. अशा स्थितीत त्यांना येथे ठेवणे योग्य नाही. म्हणून दोन्ही मुलांना घेऊन जाण्यासाठी आलो आहे.मृत्यू झालेली मुलगी गावची आहेजीतन्ना कोतुगोटा यांचा मुलगा नीलेश हा ८ व्या वर्गात शिक्षण घेत आहे. तर सम्मा कवडू यांचा मुलगा साजन तिसऱ्या वर्गात शिक्षण घेत आहेत. दोन्ही जवेलीखूर्द येथील रहिवासी आहेत. त्यांच्या गावातील राहणारी दीपिका लकडा या मुलीचा सर्प दंशाने मृत्यू झाला. त्यामुळे गावात शोककळा पसरली आहे. तर आश्रमशाळेच्या व्यवस्थेवर संताप व्यक्त केला जात आहे. तन्ना कोतुगोटा म्हणाले, दीपिका शिक्षणात हुशार होती. तिच्याच वर्गात मुलगा आहे. तिचा अंत्यसंस्कार आज आहे. त्यामुळे मुलांना शेवटचे पाहता यावे, म्हणून त्यांना घेऊन जाण्यासाठी आलो आहे. येथे मुले खूप भीतीत असल्याचे त्यांनी सांगितले..विशेष : अर्थशास्त्र : भविष्यातील रोजगाराच्या अमर्याद संधी .त्या धाडशी महिलेने वाचविला इतर मुलींचा जीवविषारी सापाने सहा मुलींना दंश केला. त्यात तीन निष्पाप मुलीचा बळी गेला. तर अन्य तीन गंभीर असून रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देत आहेत. या घटनेच्या वेळी खोलीत ६५ मुली बेड नसल्याने खाली झोपल्या होत्या. सापाने चावा घेतल्यानंतर मुलींनी एकच कल्लोळ केला. आश्रमशाळेत स्वयंपाकी असलेल्या तनाबाई धुर्वे शेजारी झोपल्या होत्या. लागलीच मुलींच्या खोलीत त्यांनी धाव घेतली. सापाने दंश केल्याचे समजताच त्यांनी लगेच काठी हातात घेतली. इतर मुलींकडे धावा घेणाऱ्या सापाला त्यांनी ठेचून काढले. अन्यथा आणखी मुली या घटनेत बळी गेल्या असत्या. तनाबाई म्हणाल्या, सापाला मारण्याची खूप भीती वाटते. कधीच याबाबत विचार केला नव्हता. मात्र, आतील मुलींची परिस्थिती पाहून आपोआप हिंमत आली. यावेळी बोलताना त्यांचा कंठ दाटून आला होता..सुश्मिताला पोटदुखी, उल्टी होत होत्याघटनेच्या दिवशी रात्र जागून काढणारी रनीता हेडो ही आठव्या वर्गात शिक्षण घेत आहे. घटनेत मृत्यू झालेल्या सुश्मिता, दीपिका आणि समृद्धी हिच्या जवळ रनीता झोपली होती. रनीता म्हणाली, सुश्मिताला अचानक पोट दुखणे सुरू झाले. वारंवार उलट्या होत होत्या. नंतर दीपिका, समृद्धी आणि इतर तीन मुलींच्या बाबतीत सुद्धा असेच होत होते. नंतर साप दिसला आणि सगळेच भयभीत झाल्याचे रनीता हिने सांगितले. रनितासोबतच प्रीती किरांगा, खुशी पुडो या विद्यार्थिनी सुद्धा घरी जाण्याच्या तयारीत होत्या. त्यांच्या चेहऱ्यावर भीती स्पष्ट दिसत होती..आदिवासी मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावाआदिवासी जिल्हा असलेल्या गडचिरोलीत शाळेत आणि आश्रमशाळेत मुलभूत सुविधा नाही. घटना घडली तेव्हा मुली खाली झोपल्या होत्या. बेडची व्यवस्था नाही. पिण्याचे शुद्ध पाणी नाही. येथे निरीक्षण करणारे थातूरमातूर निरीक्षण करून जातात. असुविधा दिसत असेल तर सुविधा का दिल्या जात नाही. आदिवासी विभागाचे शिक्षण व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष आहे. आदिवासींना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, आदिवासी विद्यार्थी जगले पाहिजे. परंतु, अशा शाळेच्या सुविधांची अवस्था पाहता आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डाॅ. अशोक उईके यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी आदिवासी संघटनेचे सदस्य व सामाजिक कार्यकर्ते निश्वेश्वर गर्राे यांनी केली. ते आपल्या संघटनेच्या सदस्यांसोबत येथे भेट देण्यासाठी आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.