Chandrapur News: रस्त्यांची दुर्दशा अन् प्रशासनाची उदासीनता!; प्रवाशांचा जीव धोक्यात; वाहनधारकांची तारेवरची कसरत

जिवती (जि. चंद्रपूर): जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकावर असलेल्या जिवती तालुक्याची ओळख आदिवासी आणि दुर्गम भाग अशी आहे. मात्र, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष आणि निकृष्ट दर्जाच्या कामांमुळे तालुक्यातील रस्त्यांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. अनेक गावांना जोडणाऱ्या मुख्य मार्गांवर मोठमोठे खड्डे पडल्याने नागरिकांना जीव मुठीत घेऊनच प्रवास करावा लागत आहे..गडचांदूर-माणिकगड-नगराळामार्गे जिवती या मुख्य मार्गाची अक्षरशः चाळण झाली. तालुक्याला जोडणारा हा जवळचा आणि महत्त्वाचा मार्ग असला तरी माणिकगड किल्ला परिसरातील रस्ता पूर्णपणे उखडला आहे. त्यामुळे वाहनधारकांना मोठी कसरत करीत प्रवास करावा लागतो. याबाबत अनेकदा निवेदन आणि पत्रव्यवहार करूनही प्रशासनाने कोणतीही दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे नागरिकांमधून संताप व्यक्त होत आहे..तालुक्यात विविध योजनांतर्गत करण्यात आलेल्या रस्त्यांच्या कामांमध्ये निकृष्ट दर्जाचा वापर झाल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. अनेक ठिकाणी रस्ते अवघ्या वर्ष-दोन वर्षांत उखडले असून, सिमेंट रस्त्यांमधील सळाखीदेखील बाहेर आल्या आहेत. त्यामुळे गावकऱ्यांसह वाहनधारकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे..जिवती-यल्लापूर मार्गाची अवस्थाही अत्यंत दयनीय आहे. यल्लापूरहून तेलंगणाकडे जाणाऱ्या मार्गावर दोन ते तीन फुटांचे खड्डे पडले असून, हा पूर्वीचा राज्यमार्ग असतानाही त्याची अद्याप डागडुजी केलेली नाही. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अनेकदा निवेदने दिली; मात्र त्याचा काहीच परिणाम झालेला दिसत नाही..थातूरमातूर डागडुजीतालुक्यात काही रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून, तर काही जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडून करण्यात आले. तसेच काही गावांमध्ये इतर योजनांतर्गत रस्ते उभारण्यात आले. मात्र, सद्यःस्थितीत कुंबेजरी, पुडियाल मोहदा, परमडोली, मुकदमगुडा, कोटा, टेकामांडवा, भारी, सोरेकसा आणि सेनगाव या भागांतील रस्त्यांची अवस्था दयनीय आहे. वारंवार डागडुजी करूनही ती केवळ थातूरमातूर ठरत असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे.