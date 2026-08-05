Amravati Rain: जुलै अखेरच्या पावसाने पावणेदोन लाख हेक्टरतील पिके उद्ध्वस्त; दहा जणांचा बळी, सर्वाधिक नुकसान बुलडाणा व अमरावती जिल्ह्यात

अमरावती: जुलैच्या अखेरच्या तीन दिवसांत झालेल्या धुव्वांधार पावसाने अमरावती विभागातील दहा जणांचा बळी घेतला असून पावणेदोन लाख हेक्टर क्षेत्रातील पिके उद्ध्वस्त केली आहेत. सर्वाधिक नुकसान बुलडाणा जिल्ह्यात झाले आहेत. विभागातील १०५ कुटुंबांना विस्थापित होण्याची वेळ आली. ३६ तालुक्यांतील १३४३ गावांना या पावसाचा तडाखा बसला आहे. ‘एल निनो’च्या प्रभावाने मॉन्सून कमजोर पडला असून विखूरलेल्या स्वरूपात पाऊस येत आहे. .जुलै महिन्यात अपेक्षित पर्जन्यमानाच्या तुलनेत कमी पाऊस झाला असला तरी अखेरच्या तीन दिवसांत मात्र पावसाने जोरदार हजेरी लावत तूट भरून काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. या पावसाचा विभागातील ३६ तालुक्यांतील १३४३ गावांना फटका बसला आहे. एक लाख ७३ हजार ६४ हेक्टर क्षेत्रातील सोयाबीन, कापूस, तूर, मका या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे..No Insurance No Fuel Rule : विमा नाही तर पेट्रोल-डिझेल मिळणार नाही! सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; काय आहे 'नो इन्शुरन्स, नो फ्युएल’ नियम? .सर्वाधिक नुकसान बुलडाणा व अमरावती जिल्ह्यात झाले असून अनुक्रमे ८४ हजार ८७० व ५७ हजार ६९८ हेक्टर क्षेत्रातील पिके उद्ध्वस्त झाली आहेत. नुकसानासोबतच या पावसाने दहा जणांचा बळी घेतला आहे. यामध्ये अमरावती जिल्ह्यात एक, यवतमाळ चार व बुलडाण्यातील पाच व्यक्तींचा समावेश आहे. आठ जणांचा मृत्यू पुरात वाहून गेल्याने झाला असून दोघांचा मृत्यू घराची भिंत पडल्याने झाला आहे..जिल्हानिहाय नुकसान जिल्हा ः हेक्टर क्षेत्र ः मृत व्यक्ती ः स्थलांतरित कुटुंब अमरावती ः ५७, ६९८ ः १ ः १५ अकोला ः ४४०८ ः ० ः ६५ यवतमाळ ः २६०८८ ः ४ ः २५ बुलडाणा ः ८४, ८७० ः ५ ः ० एकूण ः १, ७३, ०६४ ः १० ः १०५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.