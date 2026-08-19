विदर्भ

Kachewani Navegaon Road Accidents: ८९ अपघात, ४० बळी; काचेवानी-नवेगाव खुर्द मार्ग ‘मृत्यूचा महामार्ग’

89 Accidents Reported on Kachewani-Navegaon Khurd Road: तिरोडा तालुक्यातील काचेवानी-नवेगाव खुर्द मार्गावर तीन वर्षांत ८९ अपघातांत ४० जणांचा मृत्यू, तर ४९ जण गंभीर जखमी झाले.
Kachewani Navegaon Road Accidents

Kachewani Navegaon Road Accidents

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंडीकोटा: काचेवानी ते नवेगाव खुर्द मार्गावर गेल्या तीन वर्षांत तब्बल ८९ अपघातांत ४० जणांचा मृत्यू, तर ४९ जण गंभीर जखमी झाले. एवढी मोठी जीवितहानी होऊनही मार्गावरील वाहतूक सुरक्षेच्या उपाययोजना अद्याप कागदावरच असल्याने हा रस्ता नागरिकांसाठी अक्षरशः ‘मृत्यूचा महामार्ग’ ठरला आहे. शाळकरी विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि वाहनचालकांना दररोज जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागतो.

Loading content, please wait...
Gondia
Nagpur
vidarbha
road accident
Marathi News Esakal
www.esakal.com