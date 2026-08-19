Kachewani Navegaon Road Accidents: ८९ अपघात, ४० बळी; काचेवानी-नवेगाव खुर्द मार्ग ‘मृत्यूचा महामार्ग’

मुंडीकोटा: काचेवानी ते नवेगाव खुर्द मार्गावर गेल्या तीन वर्षांत तब्बल ८९ अपघातांत ४० जणांचा मृत्यू, तर ४९ जण गंभीर जखमी झाले. एवढी मोठी जीवितहानी होऊनही मार्गावरील वाहतूक सुरक्षेच्या उपाययोजना अद्याप कागदावरच असल्याने हा रस्ता नागरिकांसाठी अक्षरशः ‘मृत्यूचा महामार्ग’ ठरला आहे. शाळकरी विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि वाहनचालकांना दररोज जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागतो..अदानी पॉवर प्लांट परिसरापासून गोंदिया जिल्हा सीमेपर्यंतचा हा मार्ग तिरोडा शहरातून जात असल्याने येथे दिवसभर मोठी वर्दळ असते. मात्र, अनेक ठिकाणी प्रभावी सिग्नल व्यवस्था, सुरक्षित झेब्रा क्रॉसिंग, गतीरोधक, पुरेसे इशारा फलक आणि अवजड वाहनांच्या वेगावर नियंत्रण नसल्याने अपघातांचा धोका वाढला आहे..Pune Navale Bridge Accident: नवले पुलाजवळ पुन्हा भीषण अपघात; ५ ते ६ वाहनांची धडक, रिक्षाचालक गंभीर.विशेषतः तिरोडा शहरातील मुख्य चौक विद्यार्थ्यांसाठी धोकादायक बनला आहे. शाळकरी मुलांना रोज जीव मुठीत धरून रस्ता ओलांडावा लागतो. पालक आणि शिक्षकांकडून वारंवार सुरक्षिततेची मागणी करूनही ठोस उपाययोजना झाल्या नसल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. अपघातानंतर चौकशी, पंचनामा आणि आश्वासनांची औपचारिकता पार पडते; मात्र काही दिवसांत परिस्थिती जैसे थे होते..त्यामुळे आणखी किती बळी गेल्यानंतर प्रशासन जागे होणार?, असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून केला जातो. सिग्नल, सीसीटीव्ही, झेब्रा क्रॉसिंग, गतिरोधक, शाळांसमोरील विशेष सुरक्षा व्यवस्था, कायमस्वरूपी वाहतूक पोलिसांची नियुक्ती आणि अवजड वाहनांच्या वेगावर कठोर नियंत्रण अशा उपाययोजनांची मागणी नागरिकांनी केली..Manav Suthar Records: १० चेंडूंत मॅच खिशात; मानवने इतिहास घडवला! १० विकेट्स घेऊन १८ वर्ष जुना विक्रम मोडला; भारी रेकॉर्ड्स.तीन वर्षांतील भीषण वास्तवएकूण अपघात : ८९मृत्यू : ४०गंभीर जखमी : ४९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.