Kamthi Accident: अपघातात जखमी युवकाचा उपचारादरम्यान मृत्यू; हेल्मेट न घातल्याने डोक्याला झाली होती गंभीर दुखापत

Nagpur Road Accident: कामठी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत दुचाकी अपघातात गंभीर जखमी तुषार जोशी यांचा नागपूर येथील रुग्णालयात मृत्यू झाला. अपघाताच्या वेळी हेल्मेट न वापरण्यामुळे डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याची शक्यता आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कामठी : जुने कामठी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत नागपूर रोडवरील संजीवनी लॉन समोर १० फेब्रुवारी रोजी, घडलेल्या अपघातातील जखमी युवकाचा उपचारादरम्यान बुधवारी (ता.२५) मृत्यू झाला. तुषार हेमंत जोशी (४१) रा. जुनी ओळी, जैन मंदिर जवळ कामठी असे मृत युवकाचे नाव असून त्याच्या निधनाने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

