Kamthi Accident: अपघातात जखमी युवकाचा उपचारादरम्यान मृत्यू; हेल्मेट न घातल्याने डोक्याला झाली होती गंभीर दुखापत

कामठी : जुने कामठी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत नागपूर रोडवरील संजीवनी लॉन समोर १० फेब्रुवारी रोजी, घडलेल्या अपघातातील जखमी युवकाचा उपचारादरम्यान बुधवारी (ता.२५) मृत्यू झाला. तुषार हेमंत जोशी (४१) रा. जुनी ओळी, जैन मंदिर जवळ कामठी असे मृत युवकाचे नाव असून त्याच्या निधनाने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, एमएच-३४ बीपी १५४३ क्रमांकाच्या चारचाकी वाहन चालकाने कामठी-नागपूर मार्गावर संजीवनी लॉन समोर वाहन उभे करून अचानक कारचा दरवाजा उघडला. त्याच वेळी मागून येणाऱ्या दुचाकीस्वार तुषार जोशी यांना दरवाजा लागल्याने तो दुचाकीसह खाली पडला..अपघातात त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. अपघातानंतर कार चालकाने तुषारला तत्काळ जवळील दवाखान्यात दाखल केले. प्रकृती चिंताजनक असल्याने पुढील उपचारासाठी त्याला नागपूर येथील सिम्स हॉस्पिटल येथे हलविण्यात आले. तेथे उपचार सुरू असतानाच बुधवारी त्याचा मृत्यू झाला..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृत तुषारकडे हेल्मेट होते; मात्र अपघाताच्या वेळी त्याने हेल्मेट डोक्यावर परिधान केले नव्हते. त्यामुळे डोक्याला झालेली दुखापत जीवघेणी ठरल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे..दरम्यान, पोलिसांनी या प्रकरणात मृत्यूनंतर गुन्ह्यात वाढ केली असून संबंधित चारचाकी वाहन आधीच जप्त करण्यात आले आहे. पुढील तपास जुने कामठी पोलिस करीत आहेत. या घटनेमुळे वाहतूक नियमांचे पालन आणि विशेषतः हेल्मेटचा वापर करण्याबाबत पुन्हा एकदा जागरूकतेची गरज अधोरेखित झाली आहे..