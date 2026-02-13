विदर्भ

Railway Accident: रेल्वेच्या धडकेत एक्सप्रेसच्या धडकेत ५५ वर्षीय अनोळखी महिलेचा मृत्यू

Woman Killed by Speeding Train Near Kamthi: कामठी-तारसा दरम्यान दुरांतो एक्सप्रेसच्या धडकेत अनोळखी महिलेचा मृत्यू. रेल्वे पोलिसांकडून ओळख पटविण्याचे प्रयत्न सुरू; नागरिकांना माहिती देण्याचे आवाहन.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कामठी : स्थानिक कामठी रेल्वे पोलिस स्टेशन हद्दीतील तारसा रेल्वे स्टेशन दरम्यान भरधाव वेगाने धावणाऱ्या दुरांतो एक्सप्रेसच्या धडकेत ५५ वर्षीय अनोळखी महिलेचा जागीच अपघाती मृत्यू झाल्याची घटना गुरुवारी (ता.१२) सकाळी उघडकीस आली.

accident
railway
road accident

