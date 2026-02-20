विदर्भ

SSC Board Exam: विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची पहिली मोठी परीक्षा; दहावीच्या परीक्षेला आजपासून सुरुवात, उत्साहाचे वातावरण

Kamthi SSC exam: कामठी येथे माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (SSC) परीक्षा २० फेब्रुवारी ते १८ मार्चदरम्यान होत असून पंचायत समिती कस्टोडियन अंतर्गत १० केंद्रांवर २,९०० विद्यार्थी परीक्षेला बसणार आहेत.
SSC Board Exam

SSC Board Exam

सकाळ वृत्तसेवा
कामठी : माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा २० फेब्रुवारी ते १८ मार्च दरम्यान होत असून कामठी पंचायत समिती कस्टोडियन अंतर्गत १० परीक्षा केंद्रांवर एकूण २ हजार ९०० विद्यार्थी परीक्षेला बसणार आहेत.

