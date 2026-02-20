SSC Board Exam: विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची पहिली मोठी परीक्षा; दहावीच्या परीक्षेला आजपासून सुरुवात, उत्साहाचे वातावरण

कामठी : माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा २० फेब्रुवारी ते १८ मार्च दरम्यान होत असून कामठी पंचायत समिती कस्टोडियन अंतर्गत १० परीक्षा केंद्रांवर एकूण २ हजार ९०० विद्यार्थी परीक्षेला बसणार आहेत..सेंट जोसेफ कॉन्व्हेंट, रामकृष्ण शारदा मिशन स्कूल ऑफ होम सायन्स, एम एम रब्बानी हायस्कूल, खतिजाबाई गर्ल्स हायस्कूल, नूतन सरस्वती विद्यालय कामठी, प्रकाश हायस्कूल गुमथळा, बळीराम दखणे हायस्कूल कन्हान, बीकेसीपी हायस्कूल कन्हान, साईबाबा आदिवासी आश्रम शाळा गोंडेगाव टेकाडी, नूतन सरस्वती विद्यालय कान्द्री या केंद्रांचा समावेश आहे..कॉपी रोखण्यासाठी भरारी पथकांसह प्रत्येक केंद्रावर बैठे पथक नियुक्त करण्यात आले असून विषय शिक्षकांना केंद्रात प्रवेशास मनाई आहे. नागपूर विभागीय मंडळाने नियंत्रण कक्ष व हेल्पलाइन सुरू केली आहे. कस्टोडियन संगीता तभाणे व सहायक कस्टोडियन प्रा. ज्ञानेश्वर रेवतकर यांनी नियमावली जाहीर केल्याची माहिती दिली..प्रत्येक वर्गात किमान दोन कॅमेरेराज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने सर्व केंद्रांवर सक्षम व अखंड सीसीटीव्ही यंत्रणा बंधनकारक केली आहे. प्रत्येक कॅमेऱ्यात दिनांक व वेळ स्पष्ट दिसणे आवश्यक आहे. प्रत्येक परीक्षा कक्षात किमान दोन कॅमेरे बसविणे आवश्यक असून प्रवेशद्वार, कॉरिडॉर, प्रश्नपत्रिका कक्ष व नियंत्रण कक्षातही कॅमेरे अनिवार्य आहेत..Exam: दहावी बारावी बोर्ड परीक्षांसाठी विद्यालय, महाविद्यालय सज्ज; परीक्षा केंद्रांवर सुरक्षा,सुविधा आणि शिस्तीचा त्रिसूत्रीचा अवलंब.सीसीटीव्ही प्रणाली यूपीएस किंवा इन्व्हर्टरशी जोडणे आवश्यक असून वीजपुरवठा खंडित झाल्यास किमान दोन तास रेकॉर्डिंग सुरू राहील. मॉनिटरद्वारे थेट निरीक्षणाची सुविधा उपलब्ध राहील. फुटेजमध्ये छेडछाड झाल्यास संबंधितांवर कारवाई होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.