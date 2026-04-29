Washim News: कारंजा तालुक्यात सूर्याचा प्रकोप; तापमान ४३ अंशांवर; काळजी घेण्याचा तज्ज्ञांचा सल्ला

कारंजा: तालुक्यात एप्रिलच्या अखेरीस उन्हाने अक्षरशः कहर घातला असून, तापमानाचा पारा ४३ अंश सेल्सिअसवर पोहोचला आहे. प्रखर ऊन, गरम वारे आणि वाढती उष्णता यामुळे जनजीवन पूर्णतः विस्कळीत झाले आहे. दुपारच्या वेळेत रस्ते ओस पडत असून, नागरिक घरातच थांबण्यास प्राधान्य देत आहेत. परिणामी दुपारी बाहेर पडणे म्हणजे स्वतःला धोक्यात टाकणे, अशी भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे..दुपारी बारा ते सायंकाळी चार या कालावधीत सूर्याची तीव्रता उच्चांक गाठत असून, अंगावर येणाऱ्या उष्णतेमुळे काही मिनिटांतच अंगाची लाहीलाही होत आहे.उकाड्यामुळे डोके गरगरणे, मळमळ, अशक्तपणा, चक्कर येणे अशा तक्रारींमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे उष्माघाताचा धोका गंभीर बनला आहे. शेतकरी, मजूर, बांधकाम क्षेत्रातील कामगार तसेच रस्त्यावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या उष्णतेचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. अनेकांनी कामाचे वेळापत्रक बदलून पहाटे व सायंकाळी काम करण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे..बाजारपेठांमध्येही दुपारच्या सुमारास पूर्ण शांतता दिसून येत असून, दुकानदार ग्राहकांच्या प्रतीक्षेत आहेत.आरोग्य विभागाने नागरिकांना कडक इशारा देत अत्यावश्यक कामांशिवाय दुपारी घराबाहेर पडू नये, असे आवाहन केले आहे. .दरम्यान, हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार पुढील काही दिवस तापमानात फारसा दिलासा मिळण्याची शक्यता नसल्याने नागरिकांनी सतर्क राहणे अत्यावश्यक ठरणार आहे. उष्णतेचा वाढता प्रकोप लक्षात घेता प्रशासन सज्ज असले, तरी नागरिकांनीही स्वतःची काळजी घेणे हीच खरी सुरक्षितता आहे.."विशेषतः लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि आजारांनी ग्रस्त व्यक्तींनी अधिक काळजी घेणे गरजेचे आहे. पाण्याचे प्रमाण शरीरात कमी होऊ नये म्हणून वारंवार पाणी पिणे, डोक्यावर टोपी किंवा ओढणी वापरणे, सैल व हलके कपडे परिधान करणे, थेट उन्हात जाणे टाळणे या उपाययोजना करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. उष्माघाताची लक्षणे दिसल्यास त्वरित थंड ठिकाणी जावे, ओआरएस किंवा पाणी घ्यावे आणि गरज भासल्यास जवळच्या आरोग्य केंद्रात उपचार घ्यावेत."- डॉ.नथुराम साळुंखे, वैद्यकीय अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, कारंजा.