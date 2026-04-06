Washim News: प्रतिबंधित प्लास्टिक पिशव्यांची सर्रास विक्री!; कारंजात नगरपरिषदेची भूमिका संशयास्पद; कारवाईची मागणी

कारंजा: शहरातील काही दुकानात प्रतिबंधित प्लास्टिक कॅरी बॅगची खुलेआम विक्री होत असल्याचा, तर बहुतांश छोट्या-मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून सर्रास वापर होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला असल्याने नगरपरिषद प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शासनाने विशिष्ट जाडीच्या प्लास्टिक कॅरी बॅगवर स्पष्ट बंदी घातलेली असताना अशा प्रकारे सर्रास विक्री होणे म्हणजे नियमांची उघडपणे पायमल्ली असल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे..शहरात प्लास्टिक बंदीबाबत वेळोवेळी मोहीम राबविली जाते. दंडात्मक कारवाईचे इशारे दिले जातात, मात्र प्रत्यक्षात काही ठिकाणी नियमांची सर्रास पायमल्ली होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. शहर परिसरात काही दुकानदारांकडून प्रतिबंधित प्लास्टिक पिशव्यांची उघडपणे विक्री केली जात असल्याचे समोर आले आहे..याहूनही गंभीर बाब म्हणजे, या संदर्भात विचारणा करणाऱ्या ग्राहकांशी संबंधित दुकानदारांकडून अरेरावीची भाषा वापरली जात असल्याचेही समोर आले आहे. नाव न घेण्याच्या अटीवर एका नागरिकाने दिलेल्या माहितीनुसार, साधा प्रश्न विचारल्यानंतरही दुकानदाराकडून उद्धट वर्तन करण्यात आले..हकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होत असून नाराजी वाढत आहे. शासनाने पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने प्लास्टिकवर बंदी घातली असताना स्थानिक पातळीवर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे नगरपरिषद प्रशासनाच्या भूमिकेबाबतही संशय व्यक्त केला जात आहे..दरम्यान, नागरिकांनी या प्रकरणाची तात्काळ दखल घेऊन संबंधित दुकानांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. शासनाचे नियम सर्वांसाठी समान असताना काहीजण त्याचे उल्लंघन करत असतील, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे..कारवाईची मागणी तीव्रप्रतिबंधित प्लास्टिक विक्री करणाऱ्या दुकानदारांवर तात्काळ कारवाई, नियमित तपासणी मोहीम राबविणे, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई, ग्राहकांशी गैरवर्तन करणाऱ्यांवरही कारवाई करणे अत्यावश्यक झाले आहे. एकंदरीत, कारंजा शहरात प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी कागदोपत्रीच राहिली असल्याचे चित्र असून, नगरपरिषद प्रशासनाने पावले उचलण्याची गरज व्यक्त होत आहे.