Washim News: ‘सोल्यूशन’ नशेच्या विळख्यात अडकत चाललेले बालपण; शहरात अल्पवयीन भिकाऱ्यांची भीषण वाढ; रहदारीच्या ठिकाणी लक्षणीय वाढ

कारंजा: शहराच्या रस्त्यांवर सध्या एक धक्कादायक वास्तव उघड होत असून, अल्पवयीन मुलांकडून भीक मागण्याच्या घटनांमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. विशेष म्हणजे, या बालकांना भीक मागण्यासाठी प्रवृत्त करणारे स्वतः त्यांचे पालकच असल्याचे समोर येत आहे. या पार्श्वभूमीवर कारंजा शहरात बालहक्कांचा उघडपणे भंग होत असल्याची गंभीर बाब पुढे आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या मुलांमध्ये 'सोल्यूशन' (गोंद/रासायनिक द्रव्य) नशा करण्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे..बसस्थानक, बाजारपेठ, सिग्नल व गर्दीच्या चौकांमध्ये दिवसभर लहान मुले हात पसरून भीक मागताना दिसत आहेत. अनेक वेळा ही मुले नागरिकांच्या अंगाला हात लावून पैसे मागतात. शिक्षणाच्या वयात असलेली ही मुले शाळेपासून पूर्णपणे दूर जाऊन रस्त्यावरचे आयुष्य जगत आहेत. यामुळे त्यांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याहूनही अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे, या मुलांमध्ये 'सोल्यूशन' (गोंद/रासायनिक द्रव्य) सुंघून नशा करण्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. नागरिकांकडून मिळणाऱ्या पैशांतून अन्नाऐवजी ही मुले नशेसाठी साहित्य खरेदी करत असल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकारच्या नशेमुळे मेंदूवर थेट दुष्परिणाम होत असून, लहान वयातच चिडचिड, आक्रमकता, मानसिक अस्थिरता आणि गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढण्याची शक्यता निर्माण होत आहे..कारंजा शहरातील ही समस्या केवळ सामाजिक नसून मानवी संवेदनांना हादरा देणारी आहे. आज या मुलांचे बालपण रस्त्यावर हरवत आहे; उद्या तेच बालक गुन्हेगारी आणि व्यसनाच्या अंधारात ढकलले जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आता तरी जागे होऊन ठोस, प्रभावी आणि तातडीच्या उपाययोजना राबवणे अत्यावश्यक ठरले आहे.\\.बालपण वाचवण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना आवश्यक तज्ज्ञांच्या मते, केवळ भीक मागण्यावर बंदी घालून हा प्रश्न सुटणार नाही. या मुलांना समुपदेशन, व्यसनमुक्ती उपचार, सुरक्षित निवारा आणि शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी समाजकल्याण विभाग, पोलिस प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज आहे. विशेष शोध मोहिमेची मागणी जोर धरते. दरम्यान, शहरातील नागरिकांनी प्रशासनाकडे तातडीने विशेष शोध मोहीम राबविण्याची मागणी केली आहे. या मोहिमेद्वारे शहरातील सर्व अल्पवयीन भिकाऱ्यांची नोंद घेऊन त्यांना अन्न, निवारा, शिक्षण व समुपदेशनाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी पुढे येत आहे..प्रशासनाचा निष्क्रियपणा उघडया गंभीर प्रश्नाकडे जिल्हा महिला व बालविकास विभागासह संबंधित यंत्रणांचे दुर्लक्ष होत असल्याची तीव्र टीका नागरिकांतून होत आहे. बालसंरक्षणासाठी असलेल्या यंत्रणांनी नियमित शोधमोहीम राबवून अशा मुलांची ओळख पटवणे, त्यांचे पुनर्वसन करणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात ठोस कारवाई होताना दिसत नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.