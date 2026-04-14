Washim News: ‘सोल्यूशन’ नशेच्या विळख्यात अडकत चाललेले बालपण; शहरात अल्पवयीन भिकाऱ्यांची भीषण वाढ; रहदारीच्या ठिकाणी लक्षणीय वाढ

Solution Addiction Among Minors: कारंजा शहरातील रस्त्यांवर अल्पवयीन मुलांकडून भीक मागण्याच्या घटनांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. या मुलांमध्ये ‘सोल्यूशन’ नशा करणे आणि बालहक्कांचा भंग होत असल्याचे गंभीर प्रकार दिसून येत आहेत.
कारंजा: शहराच्या रस्त्यांवर सध्या एक धक्कादायक वास्तव उघड होत असून, अल्पवयीन मुलांकडून भीक मागण्याच्या घटनांमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. विशेष म्हणजे, या बालकांना भीक मागण्यासाठी प्रवृत्त करणारे स्वतः त्यांचे पालकच असल्याचे समोर येत आहे. या पार्श्वभूमीवर कारंजा शहरात बालहक्कांचा उघडपणे भंग होत असल्याची गंभीर बाब पुढे आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या मुलांमध्ये ‘सोल्यूशन’ (गोंद/रासायनिक द्रव्य) नशा करण्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे.

Related Stories

No stories found.