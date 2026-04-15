Washim News: कारंजा तालुक्यात सहा महिन्यात रस्ते पुन्हा खड्डेमय; नागरिकांचे प्रवास धोकादायक; लाखो रुपयांचा खर्च वाया, डागडुगी उखडल्याने रस्त्यांची अवस्था बिकट

कारंजा: तालुक्यातील लाडेगाव ते पिंपरी मोडक या रस्त्याच्या डागडुगीवर लाखो रुपयांचा निधी खर्च करूनही अवघ्या काही महिन्यांतच रस्ता पुन्हा खड्डेमय झाल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सहा महिन्यांपूर्वी करण्यात आलेल्या दुरुस्तीचे थर उखडून निघाले असून, रस्त्यावर दगडांचे ढीग साचलेले दिसत आहेत. त्यामुळे डागडुगी की दिखावा? असा सवाल नागरिकांतून उपस्थित होत आहे..तालुक्यातील इतर रस्त्यांची स्थितीही याहून वेगळी नाही. कामरगाव परिसरात नुकत्याच झालेल्या कामांनंतरही रस्ते धुळीचे ढग उडवत आहेत. म्हसला-बेलखेड मार्गावर काही दिवसांपूर्वी केलेली डागडुजी पूर्णपणे निष्फळ ठरली आहे..डोंगरगाव ते पिंपळगाव बु. या रस्त्यावरही चार महिन्यांपूर्वी झालेले काम आता पूर्णतः उखडून गेले असून, नागरिकांना खड्डे आणि सैल दगडांमधूनच प्रवास करावा लागत आहे..या निकृष्ट दर्जाच्या कामांमुळे अपघातांची मालिका वाढत असून, अनेक वाहनचालक जखमी झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. रस्त्यावर साचलेल्या सैल खडीमुळे दुचाकीस्वारांचे संतुलन बिघडत असून, जीवितहानीचा धोका वाढला आहे. तरीही संबंधित विभागाकडून कंत्राटदारांवर कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने संताप व्यक्त होत आहे..शासनाचा निधी नेमका कुठे आणि कसा खर्च होतो याबाबत पारदर्शकता नसल्याची भावना बळावत आहे. लाखो रुपयांचा निधी खर्चूनही रस्त्यांची अवस्था काही दिवसांतच पूर्ववत होत असल्याने हा निधी वाया जात असल्याचा आरोपही होत आहे..कारवाईची मागणीया पार्श्वभूमीवर निकृष्ट दर्जाच्या कामांची चौकशी करून जबाबदारांवर कठोर कारवाई करावी, दोषी ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकावे आणि रस्त्यांची तातडीने दर्जेदार दुरुस्ती करावी, अशी मागणी नागरिकांतून जोर धरत आहे. अन्यथा, कारंजा तालुक्यातील रस्ते आणि त्यावरील प्रवास नागरिकांसाठी धोकादायक ठरतच राहणार, अशी भीती व्यक्त होत आहे.