Washim News: पाणीपुरवठा योजनेवरून राजकीय कलगीतुरा;कारंजा येथे सभागृहातील भूमिकांवरून आरोप-प्रत्यारोप; भाजपचा विरोध

कारंजा: महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत सुरू असलेली पाणीपुरवठा योजना नगरपरिषदेकडे हस्तांतरित करण्याच्या प्रस्तावावरून कारंजा नगरपरिषदेतील सत्ताधारी आणि विरोधी नगरसेवकात सध्या कलगीतुरा रंगला आहे. सत्ताधारी व विरोधी नगरसेवकांमध्ये या विषयावर आरोप-प्रत्यारोप सुरू असून, सभागृहातील प्रत्यक्ष भूमिका आणि नंतरची सार्वजनिक मते यावरून वाद चिघळला आहे..सत्ताधारी गटाच्या मते, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने अधिकृत पत्राद्वारे योजना हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू केली असून, हा निर्णय पूर्णपणे नियमानुसार आहे. नगरपरिषदेकडे आवश्यक मनुष्यबळ, अभियंते व तांत्रिक क्षमता उपलब्ध असून, योजना सुरळीत चालवण्याची पूर्ण तयारी असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. ता. २९ एप्रिल रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत या विषयावर मतदानाची स्पष्ट भूमिका घेण्यात आली होती. आणि त्यावेळी विरोधी बाकावरील कोणत्याही नगरसेवकांनी ठोस विरोध नोंदवला नव्हता, असा आरोपही करण्यात आला आहे..IPL टॉसचा सिक्का कोणत्या धातूपासून बनतो? तो खास का आहे? रहस्य आणि किंमत जाणून व्हाल थक्क....सभेचे व्हिडिओ फुटेज नगरपालिकेकडे उपलब्ध असल्याचा दावा करत, सभेत मौन आणि नंतर विरोध ही दुटप्पी भूमिका असल्याची टीकाही सत्ताधाऱ्यांनी केली. दुसरीकडे, भाजपच्या नगरसेवकांनी या दाव्यांना फेटाळून लावत सभागृहातच ठाम विरोध नोंदवल्याचे सांगितले आहे. त्यांच्या मते, सध्या जीवन प्राधिकरणामार्फत पाणीपुरवठा सुरळीत सुरू असताना हस्तांतरणाची घाई का केली जात आहे? हा मुख्य प्रश्न आहे..नगरपरिषदेकडे आवश्यक तांत्रिक मनुष्यबळ, यंत्रणा व आर्थिक क्षमता आहे का, याबाबत त्यांनी शंका उपस्थित केली आहे. भाजप नगरसेवकांनी यासंदर्भात मुख्याधिकाऱ्यांना लेखी निवेदनही दिले असून, हस्तांतरण प्रक्रियेतील त्रुटी, संभाव्य धोके आणि नागरिकांवर होणारे परिणाम यांचा सविस्तर उल्लेख केला आहे.भविष्यात या निर्णयामुळे पाणीपुरवठा व्यवस्थेत अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. तसेच, सभागृहातील चर्चेचे रेकॉर्डिंग व प्रोसिडिंग बुक समोर आल्यास वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. दरम्यान, काही स्थानिक नागरिक व सामाजिक घटकांच्या मते, पाणीपुरवठा विभाग नगरपरिषदेकडे आल्यास स्थानिक स्तरावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात..Taj Mahal: यमुनेच्या वाळूत असून देखील ताजमहालचा पाया इतका मजबूत कसा? जाणून घ्या विहिरीचं सिक्रेट.नागरिकांना आपल्या समस्या थेट नगरसेवकांपर्यंत मांडता येतील आणि त्यांचे निराकरण अधिक जलद होऊ शकते, असे मतही व्यक्त होत आहे. एकूणच, पाणीपुरवठा योजनेच्या हस्तांतरणावरून नगरपरिषदेत राजकीय वातावरण तापले असून, नागरिकांच्या हिताचा प्रश्न केंद्रस्थानी आला आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने पारदर्शकता राखत सखोल अभ्यास करूनच अंतिम निर्णय घ्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.."महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने अधिकृत पत्राद्वारे योजना हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू केली असून, हा निर्णय पूर्णपणे नियमानुसार आहे. नगरपरिषदेकडे आवश्यक मनुष्यबळ, अभियंते व तांत्रिक क्षमता उपलब्ध असून, योजना सुरळीत चालवण्याची पूर्ण तयारी आहे. तसेच ता. २९ एप्रिल रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत या विषयावर मतदानाची स्पष्ट भूमिका घेण्यात आली होती. आणि त्यावेळी विरोधी बाकावरील कोणत्याही नगरसेवकांनी ठोस विरोध नोंदवला नाही. आणि आता मात्र दुटप्पी भूमिका घेत विरोध केल्या जात आहे."- फिरोज शेकुवाले,उपाध्यक्ष तथा पाणीपुरवठा सभापती, नगरपरिषद, कारंजा.. "पाणीपुरवठा योजना हस्तांतरणाबाबत सभागृहातच भाजप नगरसेवकांनी ठाम विरोध नोंदविला. सध्या जीवन प्राधिकरणामार्फत पाणीपुरवठा सुरळीत सुरू असताना हस्तांतरणाची घाई का केली जात आहे? हा मुख्य प्रश्न आहे. नगरपरिषदेकडे आवश्यक तांत्रिक मनुष्यबळ, यंत्रणा व आर्थिक क्षमता आहे का? याबाबत त्यांनी शंका आहे. भाजप नगरसेवकांनी यासंदर्भात सभेदरम्यान मुख्याधिकाऱ्यांना लेखी निवेदनही दिले आहे. भविष्यात या निर्णयामुळे पाणीपुरवठा व्यवस्थेत अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे."- शालिनी ठाकरे, गटनेत्या, भाजप..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.