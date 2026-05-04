Washim News: बुद्ध पौर्णिमेच्या चांदण्यात रंगली मचाण गणना; निसर्गप्रेमींना दिला वन्यजीवांच्या अभ्यासाचा अनुभव; रात्रभार बनले निसर्गाचे साक्षीदार

वाशीम: वैशाखातील बुद्ध पौर्णिमेच्या लख्ख, दूधासारख्या चांदण्यात न्हालेल्या जंगलात शांततेचा एक वेगळाच स्वर उमटला. आणि त्या शांततेतून सुरू होती वन्यजीवांच्या हालचालींची नोंद. वाशीम आणि अकोला जिल्ह्यांच्या सीमेवर पसरलेल्या काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्यात यंदाची मचान प्राणी गणना उत्साहात आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडली..‘मे’च्या कडक उन्हामुळे नैसर्गिक पाणवठे आटल्याने वन्यप्राणी पाण्यासाठी बाहेर पडतात. याच पार्श्वभूमीवर वन विभागाने निसर्गप्रेमींना वन्यजीवांच्या जवळून अभ्यासाचा आणि अनुभवाचा एक दुर्मिळ अवसर उपलब्ध करून दिला. कोअर आणि बफर क्षेत्रात एकूण ११ मचान उभारण्यात आले होते, जिथून सहभागी रात्रभर निसर्गाचे साक्षीदार बनले. चांदण्यांच्या प्रकाशात जंगलाचा प्रत्येक कोपरा जिवंत भासत होता..Breakfast Special Recipe: नाश्त्यासाठी झटपट बनवा आंबट-गोड कैरी स्प्रेड; चपाती किंवा ब्रेडसोबत लागेल भन्नाट चव.पानांची सळसळ, दूरवरून येणारे प्राण्यांचे आवाज, आणि अधूनमधून पाणवठ्यावर येणाऱ्या वन्यजीवांची चाहूल या साऱ्यांनी वातावरणात एक रोमांचक थरार निर्माण केला होता. सायाळ, हरीण, चितळ, बिबट, रानडुक्कर, कोल्हे आणि लांडगे यांसारख्या प्राण्यांचे दर्शन अनेकांना झाले, तर विविध पक्ष्यांच्या हालचालींचीही नोंद घेण्यात आली.बफर क्षेत्रातील निसर्ग माहिती केंद्रासह गेरुचा घाट, बिबट्याची खिंड, पांडव लेणी, कलंबाची खिंड, चाका पॉईंट, घारीचा आसोडा, गारपीट पॉईंट, तीन खोड्या पळस आणि चौफुला अशा विविध ठिकाणी मचान उभारण्यात आले होते. प्रत्येक मचानावर वन विभागाकडून प्रशिक्षित मार्गदर्शक आणि सुरक्षा रक्षक तैनात होते. ज्यामुळे हा उपक्रम सुरक्षित आणि शिस्तबद्ध पार पडला..पर्यावरणाबद्दलची जाणीव वाढतेवन विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली सहभागीना निसर्ग निरीक्षणाचे मूलभूत नियम, वन्यजीवांचे वर्तन आणि संवर्धनाचे महत्त्व समजावून सांगण्यात आले. निसर्गात शांतपणे बसून निरीक्षण केल्याने संयम, संवेदनशीलता आणि पर्यावरणाबद्दलची जाणीव वाढते, अशी प्रतिक्रिया मैत्रेय डोंगरे, विलास देशमुख, डॉ. प्रियंका भोजने, डॉ. शरद खूरसुडे आणि अनुराग महाले या निसर्गप्रेमींनी व्यक्त केली. वन परिक्षेत्र अधिकारी अमित शिंदे यांनी सांगितले की, मचान गणनेमुळे वन्यप्राण्यांची संख्या, त्यांच्या हालचाली आणि सवयींचा अभ्यास करण्यास मदत होते. ही माहिती वन्यजीव संवर्धनासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरते..Sunetra Pawar Baramati Bypoll : अजितदादांच्यानंतर सुनेत्राताईंची जबाबदारी! अजित पवारांचे आतापर्यंतचा विक्रम सुनेत्रा पवार मोडणार, “मॅजिक फिगर” गाठणार.आयुष्यभर लक्षात राहणारा अनुभवया उपक्रमात वनपाल एन. डी. तुपकर, वनरक्षक प्रवीण कांबळे, अमोल पोटे, पौर्णिमा यादव यांच्यासह मुख्य पर्यटक मार्गदर्शक दत्ता शेलकर, नागेश आकोडे, सुमित भगत, अक्षय डाखोरे आणि प्रथम चिंकटवाल यांनी विशेष परिश्रम घेतले. चंद्रप्रकाशात पार पडलेली ही मचान गणना केवळ वन्यजीव मोजणीपुरती मर्यादित राहिली नाही, तर ती निसर्गाशी पुन्हा एकदा नातं जोडण्याची संधी ठरली. शहरांच्या गोंगाटापासून दूर, निसर्गाच्या सान्निध्यात घालवलेली ही रात्र अनेकांसाठी आयुष्यभर लक्षात राहणारा अनुभव ठरली. काटेपूर्णाच्या या उपक्रमातून केवळ आकडेवारीच नाही, तर पर्यावरण संवर्धनाची जाणीव आणि निसर्गप्रेमाची नवी प्रेरणा मिळत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.