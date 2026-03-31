Washim Road: उकिरड्याला लागली आग; काही काळ वाहतूक ठप्प

केनवड: पिंपरी सरहद्द येथे पुलगाव-जालना राष्ट्रीय महामार्गालगत असलेल्या उकीरड्याला रविवारी (ता. २९) सायंकाळी सात वाजताच्या सुमारास आग लागल्याची घटना घडली. आगीमुळे मोठ्या प्रमाणात धुराचे लोट निघून संपूर्ण गावात पसरल्याने ग्रामस्थांना श्वास घेण्यास त्रास सहन करावा लागला. तसेच महामार्गावरून जाणाऱ्या वाहनचालकांनाही दृष्य अस्पष्ट झाल्याने मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला..मिळालेल्या माहितीनुसार, गावालगतच्या शेतात गव्हाचा काडीकचरा व शेतीतील अवशेष जाळले जात होते. दरम्यान, अचानक वेगाने वाहणाऱ्या वाऱ्यामुळे आगीने उग्र रूप धारण केले आणि ती शेजारील उकीरड्यापर्यंत पोहोचली. उकीरड्यात विविध प्रकारचा कचरा असल्याने आग अधिक भडकली आणि त्यातून मोठ्या प्रमाणात काळा धूर निघू लागला. काही क्षणांतच हा धूर संपूर्ण गावात पसरला..धुराच्या दाट पडद्यामुळे पुलगाव-जालना राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली. अनेक वाहनचालकांना समोरील रस्ता स्पष्ट दिसत नसल्याने वाहन चालवताना मोठी कसरत करावी लागली. काही ठिकाणी वाहन घसरल्याच्या घटना घडून किरकोळ दुखापती झाल्याच्या घटना घडल्या. परिणामी, काही काळ वाहतूक ठप्प झाली होती. घटनेची गंभीरता ओळखून ग्रामस्थांनी तात्काळ अग्निशामक दलाला माहिती दिली..बुलढाणा जिल्ह्यातील मेहकर नगरपरिषदेकडून एक अग्निशमक बंब, तसेच वाशीम जिल्ह्यातील मालेगाव नगरपंचायतीकडून दुसरा बंब घटनास्थळी दाखल झाला. अग्निशामक दलाच्या प्रयत्नांमुळे आग व धुरावर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले..मेहकर पंचायतसमितीचे माजी सभापती सागर पाटील यांना पिंपरी सरहद्द येथील उपसरपंच महादेव वाघमारे यांनी घटनेची माहिती दिली. दरम्यान, महसूल विभागाचे तलाठी आखाडे घटनास्थळी दाखल होऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. घटनेमुळे परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, वेळेत मिळालेल्या प्रतिसादामुळे मोठा अनर्थ टळला.