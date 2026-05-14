Gadchirloli News: गडचिरोलीसाठी ४८ हजार लिटर केरोसीनचे तालुकानिहाय वाटप; अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंबांना केरोसीन वितरणात प्राधान्य

गडचिरोली: संभाव्य युद्धजन्य परिस्थितीचा विचार करून उद्भवणाऱ्या संभाव्य जोखमीचे निराकरण करण्यासाठी स्वयंप्रकाशासाठी व दिवाबत्तीसाठी सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत केरोसीनचे तालुकानिहाय वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, गडचिरोली जिल्ह्यासाठी एकूण ४८ हजार लिटर केरोसीन मंजूर करण्यात आले आहे..जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयामार्फत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, राज्य शासनामार्फत गडचिरोली जिल्ह्यासाठी हे अतिरिक्त नियतन मंजूर करण्यात आले आहे.लाभार्थ्यांना आवश्यकतेनुसार केरोसीन उपलब्ध व्हावे, यासाठी तालुकानिहाय साठा वितरित करण्यात येणार आहे. गडचिरोली तालुक्यासाठी १२ हजार लिटर, तर चामोर्शी, धानोरा, सिरोंचा, आरमोरी, कुरखेडा आणि कोरची या तालुक्यांसाठी प्रत्येकी ६ हजार लिटर केरोसीन मंजूर करण्यात आले आहे..अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिकाधारकांना केरोसीन वितरणात प्राधान्य देण्यात येणार आहे. केरोसीन विक्रीला मिळणारा प्रतिसाद लक्षात घेऊन उपलब्धतेनुसार इतर शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांनाही केरोसीन वितरित करण्यात येईल..तसेच ज्या कुटुंबांकडे गॅस जोडणी उपलब्ध नाही, अशा कुटुंबांनाही उपलब्धतेनुसार केरोसीन मिळणार आहे..जिल्हा पुरवठा अधिकारी मनोज डहारे यांनी जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना आवाहन केले आहे की, स्वयंप्रकाश व दिवाबत्तीसाठी आवश्यक असलेले केरोसीन नजीकच्या केरोसीन दुकानदाराकडून प्राप्त करून घ्यावे व शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या सुविधेचा लाभ घ्यावा.