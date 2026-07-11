Vidarbha: केशोरी येथे उपटपाल कार्यालय सुरू करा; अन्यथा आंदोलनाचा शिवसेनेचा इशारा

अर्जुनी मोरगाव: तालुक्यातील केशोरी येथे उपटपाल कार्यालयाकरिता मंजुरी मिळाली असतानादेखील हे कार्यालय सुरू करण्यात आले नाही. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांची गैरसोय होत आहे. ही गैरसोय टाळण्यासाठी हे कार्यालय सुरू करावे, अशी मागणी शिवसेनेचे (शिंदे) चेतन दहीकर यांनी केली आहे. अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला आहे..लोकसंख्या आणि बाजारपेठेच्या दृष्टिकोनातून केशोरी हे गाव मोठे आहे. या गावामध्ये ३० ते ३५ किलोमीटर दूरवरून लोक सतत येत असतात. वर्षभरापूर्वी केशोरी येथे उपटपाल कार्यालयाकरिता मंजुरी मिळाली. इमारत सुद्धा ग्रामपंचायतीने भाड्याने दिली आहे. परंतु, कार्यालय अद्याप सुरू झाले नाही..Petrol-Diesel Price Today: 11 जुलैला नवे इंधन दर जाहीर! मुंबई, नागपूर, पुणे, कोल्हापूरसह महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेल किती रुपयांना?.परिणामी, या परिसरातील नागरिकांना पोस्टाच्या ठेवी व अन्य कामांकरिता नवेगावबांध किंवा अर्जुनी मोरगाव येथे जावे लागते. हे ठिकाण जवळपास ४० ते ४५ किलोमीटर दूर आहे. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे..Spain vs Belgium : स्पेन १६ वर्षानंतर वर्ल्ड कपच्या उपांत्य फेरीत; मिकेल मेरिनोचा निर्णायक गोल, बेल्जियमचे आव्हान संपुष्टात.दरम्यान, केशोरी येथे उपटपाल कार्यालय लवकरात लवकर सुरू करावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा चेतन दहीकर यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.