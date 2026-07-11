विदर्भ

Vidarbha: केशोरी येथे उपटपाल कार्यालय सुरू करा; अन्यथा आंदोलनाचा शिवसेनेचा इशारा

Demand to Start Approved Sub Post Office in Keshori: गोंदिया जिल्ह्यातील अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील केशोरी येथे मंजूर झालेले उपटपाल कार्यालय अद्याप सुरू झालेले नाही.
Vidarbha

Vidarbha

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अर्जुनी मोरगाव: तालुक्यातील केशोरी येथे उपटपाल कार्यालयाकरिता मंजुरी मिळाली असतानादेखील हे कार्यालय सुरू करण्यात आले नाही. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांची गैरसोय होत आहे. ही गैरसोय टाळण्यासाठी हे कार्यालय सुरू करावे, अशी मागणी शिवसेनेचे (शिंदे) चेतन दहीकर यांनी केली आहे. अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला आहे.

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