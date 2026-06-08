Buldhana: खडकपूर्णा प्रकल्पाचे पाणी बुलडाण्यात दाखल; आ. गायकवाड यांची प्रत्यक्ष पाहणी; पाण्याचा जपून वापर करण्याचे आवाहन

बुलडाणा: शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या येळगाव धरणातील जलसाठा मृतसाठ्याच्या पातळीवर पोहोचल्याने निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर अखेर खडकपूर्णा प्रकल्पाचे पाणी बुलडाणा शहरासाठी उपलब्ध झाले आहे. विविध तांत्रिक अडचणींवर मात करत प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे शहरवासीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आमदार संजय गायकवाड यांनी आज प्रत्यक्ष पाहणी करून नागरिकांना पाण्याचा जपून वापर करण्याचे आवाहन केले..बुलडाणा शहराला सध्या येळगाव धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र, धरणातील जलसाठा अत्यल्प होऊन मृतसाठ्याच्या पातळीवर आल्याने शहराला पुरवठा होणारे पाणी मोठ्या प्रमाणात गाळयुक्त होत आहे. या पाण्यावर बुलडाणा नगरपालिकेमार्फत विविध रासायनिक प्रक्रिया करून ॲलम, ब्लीचिंग पावडर, क्लोरीन गॅस व पीएसी पावडरचा वापर करून ते शुद्ध केले जाते. त्यानंतरच नागरिकांना पाणीपुरवठा केला जातो..Video : स्वामी समर्थांच्या कृपेने गायत्री बनून गंगा येणार, गोवर्धनला मिळणार कर्मांची शिक्षा!.धरणातील कमी होत चाललेला जलसाठा लक्षात घेऊन मागील महिनाभरापासून नगरपालिकेमार्फत खडकपूर्णा प्रकल्पावरून शहरासाठी पाणीपुरवठा सुरू करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू होते. आमदार संजय गायकवाड तसेच नगराध्यक्षा पूजा संजय गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली या कामाचा सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत होता. खडकपूर्णा प्रकल्पाचे पाणी आज (ता. ७) सकाळी येळगाव जलाशयात पोहोचल्यानंतर आमदार गायकवाड यांनी जलशुद्धीकरण केंद्राला भेट देऊन सुरू असलेल्या कामांची पाहणी केली..खडकपूर्णा प्रकल्पातून पाणी उचलण्यासाठी बसविण्यात आलेले ६५० अश्वशक्ती (एचपी) क्षमतेचे तीन मोटारपंप सुरू करताना काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. हायटेन्शन पॅनेलमधील विद्युत तारा उंदरांनी कुरतडल्यामुळे पाणीपुरवठा सुरू करण्यात अडथळे निर्माण झाले होते. ही बाब निदर्शनास येताच आमदार गायकवाड यांनी तत्काळ गुजरातमधील वडोदरा येथील संबंधित कंपनीशी संपर्क साधला. त्यानंतर महाराष्ट्रातील पुणे येथील हितेश कंपनीच्या तांत्रिक पथकाला खडकपूर्णा येथे बोलावून घेण्यात आले..तसेच अकोला येथील महावीर इलेक्ट्रिकल्स आणि चिखली येथील ढवळे इलेक्ट्रिकल्स यांच्या सहकार्याने हायटेन्शन पॅनेलची दुरुस्ती युद्धपातळीवर पूर्ण करण्यात आली. यानंतर खडकपूर्णा प्रकल्पावरील पंपिंग यंत्रणा सुरू करण्यात आली. दरम्यान, खडकपूर्णा ते चिखली तसेच चिखली ते बुलडाणा या सुमारे ६० किलोमीटर लांबीच्या पाइपलाइनवरील विविध ठिकाणी झालेल्या गळतीची दुरुस्ती नगरपालिकेच्या पथकाने जळगाव जामोद येथील तंत्रज्ञांच्या मदतीने पूर्ण केली. सर्व तांत्रिक अडचणी दूर केल्यानंतर अखेर आज सकाळपासून बुलडाणा शहरासाठी खडकपूर्णा प्रकल्पावरून पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला..Chhatrapati Sambhajinagar: मोसंबीला आले ‘अच्छे दिन’; पाचोडमध्ये दर वाढले; उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत.यावेळी बुलडाणा नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी गणेश पांडे, उपाध्यक्ष गजेंद्र दांदडे, पाणीपुरवठा सभापती नयनप्रकाश शर्मा, नगरसेवक युनूस खान, प्रशांत जाधव, बबलू मावतवाल, योगेश परसे, निसार खान, रामेश्वर वावरे, अतुल लाहोटी, पाणीपुरवठा अभियंता राजेश गायकवाड यांच्यासह नगरपालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी आणि तांत्रिक पथक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. बुलडाणा शहरातील पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे शहरवासीयांना मोठा दिलासा मिळाला असून, आगामी काळात पाणीपुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले..पाण्याचा जपून वापर करावा‘खडकपूर्णा प्रकल्पाचे पाणी सुमारे ६० किलोमीटर अंतरावरून बुलडाण्यात पोहोचत आहे. त्यामुळे या मार्गावर काही तांत्रिक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीत नागरिकांनी पाण्याचा अत्यंत जपून वापर करावा, पाण्याचा अपव्यय टाळावा आणि प्रशासनाला सहकार्य करावे,’’ असे आवाहन आमदार संजय गायकवाड यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.