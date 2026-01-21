विदर्भ

Buldhana Accident: भरधाव कारचा भीषण अपघात : एक ठार, दोघे गंभीर जखमी

Car Accident Khamgaon Akola Highway: खामगाव-अकोला महामार्गांवर २० जानेवारीचे मध्यरात्री १२.३० वाजता भरधाव कारचा भीषण अपघात होऊन एक युवक जागीच ठार तर दोघे गंभीर जखमी झाल्याची घटना घडली.
खामगाव : खामगाव-अकोला महामार्गांवर २० जानेवारीचे मध्यरात्री १२.३० वाजता भरधाव कारचा भीषण अपघात होऊन एक युवक जागीच ठार तर दोघे गंभीर जखमी झाल्याची घटना घडली.

