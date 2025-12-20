Electric Shock: विद्युत धक्क्याने शेतकऱ्याचा मृत्यू; खामगाव शेतशिवारातील घटना

खामगाव : चितोडा शेतशिवारात चिखलात अडकलेल्या म्हशीला बाहेर काढण्यासाठी गेलेल्या व्यक्तीचा विजेचा शॉक लागून मृत्यू झाल्याची घटना ता. १८ डिसेंबर रोजी सायंकाळी ५ वाजण्याच्या सुमारास घडली..शेख युनूस शेख जणमुहेमुद (४२)रा. चितोडा, ता. खामगाव असे मृतकाचे नाव आहे.यासंदर्भात शेख वसीम शेख नसीर रा. चितोडा यांनी खामगाव ग्रामीण पोस्टेला दिलेल्या फिर्यादीनुसार, दादाराव रायबन हिवराळे याने आपल्या शेतातील मोटारपंपाला कोणतीही परवानगी न घेता वायर व लोखंडी तारांची जोडणी केली होती..ही जोडणी अत्यंत धोकादायक असून, एखादी व्यक्ती किंवा जनावर संपर्कात आल्यास प्राणघातक ठरू शकते, याची जाणीव असतानाही बेकायदेशीर व हलगर्जीपणे ही व्यवस्था केली. दरम्यान माझे काका शेख युनूस हे गुरूवारी चिखलात अडकलेल्या म्हशीला बाहेर काढण्यासाठी गेले असता त्यांना विद्युत धक्का बसून त्यांचा मृत्यू झाला..Selu News : कालव्यात बुडून १७ वर्षीय बांधकाम करणाऱ्या मुलाचा मृत्यू; सेलू तालुक्यातील सोनवटी येथील दुर्दैवी घटना.या घटनेत मृतकांची अंदाजे चार वर्षांची, सुमारे ५० हजार रुपये किमतीची काळ्या रंगाची म्हैसही दगावली. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपीविरूध्द कलम १०५ व ३२५ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.