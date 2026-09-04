Khamgaon Illegal Activities: एलसीबीच्या छाप्यानंतरही अवैध धंदे पुन्हा जोमात; कारवाईचा फुसका बार! : पोलिसांची ‘दिखाऊ’ कारवाई उघड

खामगाव: शहर व परिसरात गेल्या अनेक महिन्यांपासून पोलिसांच्या अर्थपूर्ण दुर्लक्षामुळे खुलेआम सुरू असलेल्या अवैध धंद्यांविरोधात ‘दिखाऊ’ कारवाईचा खेळ पुन्हा एकदा समोर आला आहे. ‘दैनिक सकाळ’ मध्ये बातमी प्रसिद्ध होताच जिल्हा पोलीस प्रशासनाला खडबडून जाग आली आणि स्थानिक गुन्हे शाखेने (एलसीबी) एमआसडीसी भागात एका जुगार अड्ड्यावर धाड टाकली खरी, पण ही कारवाई केवळ ‘धूळफेक’ ठरल्याचे २४ तासांतच स्पष्ट झाले आहे. दुसऱ्याच दिवशी हे सर्व बेकायदेशीर धंदे पूर्वीपेक्षाही अधिक जोमाने सुरू झाल्याने पोलिसांच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे..खामगाव शहर आणि ग्रामीण हद्दीत वरली-मटका, जुगार अड्डे, अवैध दारू विक्री आणि गांजा तस्करीचा सुळसुळाट झाला आहे. हप्त्यांच्या गणितात अडकलेल्या स्थानिक पोलिसांचे याकडे पूर्णपणे ‘अर्थपूर्ण’ दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. दरम्यान ३० ऑगस्ट रोजीच्या अंकात दैनिक सकाळ ने या गंभीर परिस्थितीवर प्रकाश टाकणारे सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध करताच वरिष्ठ पातळीवरून सूत्रे हलली. त्यानंतर एलसीबीच्या पथकाने घाईघाईत खामगावात एंट्री करून एमआयडीसी भागातील एका जुगार अड्ड्यावर छापा टाकून काहींना ताब्यात घेतले अन् गुन्हे दाखल केले..MSEDCL Power Theft: वीजचोरांना महावितरणचा ‘शॉक’; एक हजार ६१२ चोऱ्या उघड; अडीच कोटींची वीजचोरी; ८८१ ग्राहकांनी भरले १ कोटी ७७ लाख.मात्र जुगार अड्ड्या ठिकाणी जुगार खेळणाऱ्यांची वाहने जप्त करण्यास ते विसरले. दरम्यान जुगारावरील कारवाईच्या बातमीमुळे अवैध धंदेवाल्यांचे धाबे दणाणले होते. कारवाईच्या दिवशी दिवसभर सर्व अवैध धंदे बंद होते, मात्र कारवाईचा आव आणणाऱ्या एलसीबीची गाडी शहरातून बाहेर पडताच आणि दुसरा दिवस उजाडताच हेच अड्डे पुन्हा गजबजले. फक्त या अड्ड्याची जागा बदलली आहे. पुर्वीच्या ठिकाणी असलेले हे अड्डे आता १०० मीटर अंतराच्या परिसरातच सुरू झाले असून जुगाराचे फड रंगलेले पाहायला मिळत आहेत. नागरिकांच्या जीवाशी आणि तरुणांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या या अवैध धंद्यांवर तात्पुरती मलमपट्टी न करता, कायमस्वरूपी नायनाट करणार का? की पोलीस-माफिया युती अशीच उघडपणे सुरू राहणार, असा संतप्त सवाल आता खामगावकर विचारत आहेत..एका अड्ड्यावर कारवाई करून काय साध्य झाले?स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने खामगाव शहरात ग्रंॅड एंट्री करत एमआयडीसी भागातील एका जुगार अड्ड्यावर धाड टाकून कारवाई करत दौरा यशस्वी करून दाखवला. दुसऱ्या दिवशी मात्र परिस्थिती जैसे थे असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे परिसरातील इतर अड्ड्यांचे काय? अवैध धंद्यांविरोधात पोलिसांची मोहीम सर्वंकष असणार की केवळ ‘दाखवण्यापुरती’ कारवाई? असा सवाल आता चर्चेत आहे. एलसीबीची कारवाई ही केवळ मीडियाच्या बातम्या दाबण्यासाठी आणि वरिष्ठांना ‘ऑल ओके’ रिपोर्ट पाठवण्यासाठी होती का? असा सवालही उपस्थित होत आहे..अवैध धंदे अन् ‘एसपीं’ची प्रतिमाबुलडाणा जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे यांची आजवर एक प्रामाणिक आणि कडक शिस्तीचे अधिकारी (नॉन-करप्टेड) म्हणून ओळख राहिली आहे. मात्र, गेल्या काही काळातील पोलीस दलातील घडामोडींचा मागोवा घेतला, तर प्रशासकीय शिस्तीवर आणि खाकीच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहेत. जिल्ह्यात पुन्हा सुरू झालेले अवैध धंदे आणि थेट पोलीस अधीक्षकांच्याच नावाने सुरू असलेली वसुली, यांमुळे पोलीस दलातील अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. वरिष्ठांच्या नावाचा वापर करून चाललेला हा ‘स्वतःचा सुभा’ नेमका कोणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे, हा आता कळीचा मुद्दा बनला आहे. केवळ वैयक्तिक प्रतिमा स्वच्छ असून चालत नाही, तर हाताखालील यंत्रणेवर तसा वचक असणेही तितकेच गरजेचे असते. जिल्ह्यातील बेधुंद कारभाराला चाप लावण्यासाठी पोलीस अधीक्षकांनी आता तरी याप्रकरणी ठोस पावले उचलायला हवीत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..Tribal Students DBT: आदिवासी विद्यार्थ्यांचा ‘डीबीटी’ बंद करण्यास विरोध.हप्तेखोरीतील ‘गाला’, खाकीच्या अब्रूचे लिलावअवैध व्यवसायांचे साम्राज्य आणि पोलीस दलातील हप्तेखोरी ही काही नवीन बाब उरलेली नाही. गल्लीबोळातील ‘बिट’ अंमलदारापासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नावापर्यंत, प्रत्येक स्तरासाठी हप्त्याची भलीमोठी रक्कम निश्चित केली जाते. हा काळा पैसा वसूल करण्यासाठी विभागवार विशेष ‘वसुलीदारांची’ नेमणूक केली जाते, हेही पोलीस वर्तुळात उघड गुपित आहे. परंतु, सध्या या नेटवर्कमध्ये एक वेगळाच ‘खेळ’ रंगला असून, तो पोलीस दलाची राहिली-सहिली पतही धुळीस मिळवणारा ठरत आहे. चर्चेनुसार, वरिष्ठांच्या नावावर लाखांची वसुली करणारे हे वसुलीदार ‘ऑफ द रेकॉर्ड’ (स्पेस ऑफ काउंट) स्वतःचा डबा भरीत आहेत. हप्त्याची ठरलेली रक्कम आणि प्रत्यक्षात वरिष्ठांपर्यंत पोहोचणारी रक्कम यात मोठी तफावत असून, वसुलीदार मध्यस्थ महिन्याकाठी हजारो-लाखोंचा ‘गाला’ मारत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.