Buldhana Accident: भरधाव ट्रकची आयशरला भीषण धडक; चालकासह दोघांचा जागीच मृत्यू

खामगाव : मुंबई - कोलकाता राष्ट्रीय महामार्गावर वरखेड खुर्द फाट्याजवळ शुक्रवार ता.१३ मार्च रोजी पहाटेच्या सुमारास एका भरधाव ट्रकने आयशर वाहनाला पाठीमागून जोरदार धडक दिली..या भीषण अपघातात ट्रक मधील दोघांचा मृत्यू झाला असून आयशरमधील ८ शेळ्यांचाही अंत झाला आहे. याप्रकरणी खामगाव शहर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. मध्य प्रदेशातील विजयपूर येथील रहिवासी इन्साफ कयुम कुरेशी (३७) हे आयशर गाडी क्र. आरजे ११ जीडी ३७९६ मध्ये सुरत मंडी येथून शेळ्या भरून नांदेड जिल्ह्यातील भोकरकडे जात होते..दरम्यान पहाटे ५.३० वाजेच्या सुमारास त्यांचे वाहन वरखेड खुर्द गावाच्या फाट्याजवळ आले असता, पाठीमागून येणाऱ्या ट्रक क्र. आरजे ३२ जीडी २३७३ ने त्यांच्या आशरला जोरदार धडक दिली..Katraj Accident : कात्रज बोगद्याजवळ दरीपुलावर अपघातात ट्रक चालक ठार, सातजण जखमी.हा अपघात इतका भीषण होता की, ट्रक चालक इक्बाल अली खान (२८) रा. नयना जि. अलवर, राजस्थान याचा जागीच मृत्यू झाला. तसेच ट्रकच्या केबिनमध्ये बसलेला मोसम खान अशरुप खान रा.डवका, किशनगड राजस्थान हा देखील या अपघातात मृत्युमुखी पडला. सोबतच आयशर वाहनातील ८ शेळ्या मृत्युमुखी पडल्या असून दोन्ही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे.