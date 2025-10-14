विदर्भ

Biker Accident: खामगावमध्ये भीषण दुचाकी धडक, दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू; तालुक्यात शोककळा

Fatal Bike Accident in Khamgaon: दोन दुचाकीची समोरा समोर जोरदार टक्कर झाल्याने दोन तरुणांचा मृत्यू झाल्याची घटना रविवार रोजी रात्री आसा फाटा ते आंबेटाकळी दरम्यान घडली. सदर दुर्दैवी घटनेमुळे तालुक्यातील लाखनवाडा गावात शोककळा पसरली आहे.
खामगाव : दोन दुचाकीची समोरा समोर जोरदार टक्कर झाल्याने दोन तरुणांचा मृत्यू झाल्याची घटना रविवार (ता.१२) रोजी रात्री आसा फाटा ते आंबेटाकळी दरम्यान घडली. सदर दुर्दैवी घटनेमुळे तालुक्यातील लाखनवाडा गावात शोककळा पसरली आहे.

