Biker Accident: खामगावमध्ये भीषण दुचाकी धडक, दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू; तालुक्यात शोककळा

खामगाव : दोन दुचाकीची समोरा समोर जोरदार टक्कर झाल्याने दोन तरुणांचा मृत्यू झाल्याची घटना रविवार (ता.१२) रोजी रात्री आसा फाटा ते आंबेटाकळी दरम्यान घडली. सदर दुर्दैवी घटनेमुळे तालुक्यातील लाखनवाडा गावात शोककळा पसरली आहे..या अपघातात लाखनवाडा येथील गणेश श्रीराम पांढरे वय अंदाजे ३५ वर्ष व योगेश ज्ञानेश्वर जावळे वय अंदाजे २५ वर्ष या दोन युवकांचा दवाखान्यात नेत असताना मृत्यू झाला. तर महादेव मुंडले वय अंदाजे ५० वर्ष हे गंभीर जखमी आहेत..ही धडक एवढी जबरदस्त होती की दुचाकीचा चुराळा झाला व चक्का तुटला.सदर घटनेची माहिती मिळताच लाखनवाडा बिट जमादार वाघमारे सहकार्यासह तातडीने घटनास्थळी पोहोचले त्यांनी १०८ रुग्णवाहिका बोलावून जखमीचा रुग्णालयात पाठवले मात्र रस्त्यात नेत असतानाच गणेश पांढरे व योगेश जावळे यांचा मृत्यू झाला तर महादेव मुंडाले यांचे वर अकोला येथे रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..या दुःखद घटनेची वार्ता परिसरात वाऱ्यासारखी पसरली असता सर्वत्र हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. दोन्ही युवकांच्या मृत देहा वर लाखनवाडा येथील हिंदू स्मशानभूमीत शोकाकूल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले..