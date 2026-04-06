Amravati News: खारी येथे आगीत तीन घरे जळून खाक; घरातील साहित्य जळाले, कुटुंबे आली उघड्यावर

धारणी: तालुक्यातील खारी गावात शुक्रवारी मध्यरात्री अचानक आग लागली. या आगीत प्रचंड नुकसान झाले असून तीन घरे पूर्णपणे जळून खाक झाली. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, काल रात्री अचानक आग लागल्याने ग्रामस्थांनी तत्काळ धाव घेतली. आग वेगाने पसरल्यामुळे घरातील साहित्य बाहेर काढण्यास वेळच मिळाला नाही..घटनेची माहिती मिळताच धारणी नगरपंचायतीचे अग्निशामक दल घटनास्थळी दाखल झाले आणि आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला..या आगीत अंजना सुरेश घुले, युवराज प्रकाश धुर्वे आणि माया किशोर टिथ यांची घरे पूर्णतः जळून खाक झाली. घरातील अन्नधान्य, कपडे व इतर जीवनावश्यक साहित्य पूर्णपणे नष्ट झाले असून संबंधित कुटुंबे अक्षरशः उघड्यावर आली आहेत..घटनेनंतर ग्राममहसूल अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली असून पंचनामा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. नुकसानग्रस्तांना तत्काळ मदत देण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे. दरम्यान, अचानक लागलेल्या या आगीचे नेमके कारण अद्याप समजू शकले नसून अधिक तपास सुरू आहे.