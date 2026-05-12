Buldhana News: साडेसात लाख हेक्टर क्षेत्रावर खरीपाचे नियोजन ; सोयाबीनचा पेरा वाढणारः कापूस लागवडीला दुसऱ्या क्रमांकावर पसंती

Buldhana Plans 7.39 Lakh Hectares for Kharif 2026-27: सोयाबीन ४.३५ लाख हेक्टरवर, कापूस १.२८ लाख हेक्टरवर, तूर ९९ हजार हेक्टर आणि मक्याची ६३ हजार हेक्टरवर लागवड होणार आहे.
बुलडाणा: जिल्ह्या प्रशासन आणि कृषी विभाग २०२६-२७ साठीच्या खरीप हंगामासाठी तयारीला लागले असून यंदा जिल्ह्यात ७ लाख ३९ हजार ७८० हेक्टर क्षेत्रावर खरीप पिकांची लागवड करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये ४ लाख ३५ हजार ५०० हेक्टरवर सोयाबीन, १ लाख २८ हजार २२० हेक्टरवर कापूस, ९९ हजार ५०० हेक्टरवर तूर तर ६३ हजार हेक्टरवर मक्याची लागवड होणार आहे.

