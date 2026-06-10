Buldhana: खरीपाच्या उंबरठ्यावर बळीराजा समोर संकटांचा डोंगर;पावसाची अनिश्चितताः महागाईचा फटका आणि वाढत्या खर्चाने शेतकरी हवालदिल

हिवरा आश्रम: आभाळाकडे आशेने नजर लावून बसलेल्या मेहकर तालुक्यातील बळीराजासमोर यंदा संकटांचे नवे आव्हान उभे ठाकले आहे. एकीकडे पावसाची अनिश्चितता, दुसरीकडे शेतीमालाला मिळणारे कवडीमोल दर आणि आता खतांच्या किमतीतील अभूतपूर्व वाढ यामुळे शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे..खरीप हंगाम तोंडावर असताना खत, बियाणे, कीटकनाशके, डिझेल आणि मजुरीच्या वाढत्या दरांनी बळीराजाच्या स्वप्नांवर महागाईचा नांगर फिरविला आहे. मागील हंगामातील नुकसान भरून निघालेले नसतानाच नव्या हंगामाच्या सुरुवातीलाच शेतकऱ्यांच्या खिशाला मोठी कात्री लागली आहे..Stock Market Today: जागतिक बाजार घसरले, पण भारतीय बाजार चमकला! सेन्सेक्स 344 अंकांनी उसळला; Meta मुळे 'हा' शेअर तेजीत.१५:१५:१५ खताच्या गोणीमागे ४२५ रुपये, १९:१९:१९ खतावर ३७५ रुपये, तर अमोनियम फॉस्फेट सल्फेटवर ४०० रुपयांची वाढ झाली आहे. युरिया आणि डीएपीचे दर मात्र स्थिर आहेत. त्यातच कीटकनाशकांच्या किमतीत १५ ते २० टक्के, तर बियाण्यांच्या दरात २५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याची माहिती कृषी औषध व बियाणे विक्रेत्यांनी दिली..त्यामुळे आधीच वाढत्या उत्पादन खर्चा खाली दबलेल्या शेतकऱ्यांसमोर अधिक भांडवल उभारण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.सोयाबीन, कापूस, तूर, मका आणि मूग उत्पादकांना पेरणीपूर्वीच हजारो रुपयांचा अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागणार आहे..वाढत्या खर्चाच्या तुलनेत शेतीमालाला अपेक्षित भाव मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. मेहकर तालुक्यात अद्याप दमदार पावसाची प्रतीक्षा कायम असून शिवार ओलाव्याच्या प्रतीक्षेत आहे. अशा परिस्थितीत पेरणी करावी की थांबावे, या विवंचनेत शेतकरी दिवस काढत आहे..Chhatrapati Sambhajinagar:हवाई सफरलाही महागाईची झळ!; छत्रपती संभाजीनगर-नवी मुंबई, बंगळुरू विमानसेवांच्या फेऱ्यांत होणार कपात.महागाईचा चक्रव्यूहखतांपाठोपाठ बियाणे, कीटकनाशके, डिझेल, मजुरी आणि शेती यंत्रसामग्रीचे दर वाढल्याने उत्पादन खर्च गगनाला भिडला आहे. शासनाने खतांच्या किंमती नियंत्रणात आणण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे..पेरणीपूर्वी बळीराजा तोट्यातखताच्या गोण्या महागल्या, बियाण्यांनी झेप सोडली, किटक नाशकांनी कडेलोट केला आणि डिझेल ने खिसा रिकामा केला. पेरणी अद्याप झालेली नसतानाच मेहकर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या खिशातून हजारो रुपये खर्च होत आहेत. पिकाला भाव मिळेल की नाही, याची खात्री नसताना वाढत्या खर्चाचा डोंगर मात्र दिवसेंदिवस उंचावत आहे.."खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई करू नये. किमान ८० ते १०० मि.मी. पाऊस झाल्यानंतरच पेरणी करणे हितावह ठरेल."- किशोर काळे,तालुका कृषी अधिकारी, मेहकर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.