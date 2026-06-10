विदर्भ

Buldhana: खरीपाच्या उंबरठ्यावर बळीराजा समोर संकटांचा डोंगर;पावसाची अनिश्चितताः महागाईचा फटका आणि वाढत्या खर्चाने शेतकरी हवालदिल

Farmers Face Multiple Challenges Before Kharif Season: खरीप हंगामापूर्वी खत दरवाढ, पावसाची अनिश्चितता आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे.
Buldhana

Buldhana

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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हिवरा आश्रम: आभाळाकडे आशेने नजर लावून बसलेल्या मेहकर तालुक्यातील बळीराजासमोर यंदा संकटांचे नवे आव्हान उभे ठाकले आहे. एकीकडे पावसाची अनिश्चितता, दुसरीकडे शेतीमालाला मिळणारे कवडीमोल दर आणि आता खतांच्या किमतीतील अभूतपूर्व वाढ यामुळे शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे.

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