Buldhana News: तहसीलदारावर टिप्पर घालण्याचा प्रयत्न; रेतीमाफियांची मुजोरी वाढली; सिनेस्टाईल पाठलाग करून पकडले वाहन

खामगाव: खामगावात अवैध वाळू माफियांनी थेट प्रशासनालाच आव्हान दिल्याची धक्कादायक घटना सोमवार ता. ३० मार्च रोजी घडली. तालुक्यातील पारखेड शिवारात अवैध रेती वाहतूक करणारे टिप्पर पकडण्यासाठी गेलेल्या तहसीलदारांच्या अंगावर वाहन घालून त्यांना चिरडण्याचा प्रयत्न रेतीमाफियांनी केला. मात्र, डगमगून न जाता तहसीलदारांनी ''सिनेस्टाईल'' पाठलाग करून मुजोर वाहनचालकाला पकडले..मिळालेल्या माहितीनुसार, ३० मार्च रोजी तहसीलदार सुनील पाटील हे त्यांच्या खासगी वाहनाने खामगाव-नांदुरा मार्गावरील पारखेड शिवारात गस्तीवर होते. यावेळी त्यांना वाहन क्रमांक एमएच २८ बीबी ७३१४ रेतीची अवैध वाहतूक करताना दिसून आले..तहसीलदारांनी सदर वाहनाला थांबण्याचा इशारा केला, मात्र चालकाने वाहन न थांबवता थेट तहसीलदारांच्या अंगावर घालण्याचा प्रयत्न केला आणि पळ काढला. यामध्ये तहसीलदारांच्या गाडीला कट लागल्यामुळे कारचे नुकसान झाल्याची माहिती आहे. दरम्यान वाहनचालकाने चकमा देऊन पळ काढल्यानंतर तहसीलदारांनी तात्काळ आपल्या वाहनाने त्याचा पाठलाग सुरू केला..नॅशनल हायवेवर काही अंतर पाठलाग केल्यानंतर, एका मुरमाच्या ठिकाणी तहसीलदारांनी आपले वाहन आडवे लावून मुजोर चालकाला रोखले. त्यानंतर सदर वाहन जप्त करून तहसीलदार सुनील पाटील यांनी स्वतः शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविली..या तक्रारीवरून संबंधित वाहनचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया वृत्त लिहेपर्यंत सुरू होती. या कारवाईमुळे महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे. या घटनेनंतर महसूल प्रशासनाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.\."पारखेड शिवारात अवैध रेती वाहतूक होत असल्याची माहिती मिळाल्यावरून मी गस्तीवर होतो. वाहन थांबवण्याचा इशारा दिला असतानाही चालकाने भरधाव वेगाने वाहन अंगावर आणून मला चकमा देण्याचा प्रयत्न केला. अखेर पाठलाग करून त्याला पकडले असून कठोर फौजदारी कारवाई केली जात आहे."- सुनील पाटील, तहसीलदार, खामगाव.