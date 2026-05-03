Washim News: भर उन्हात रस्त्याचे काम; मजुरांच्या आरोग्यावर प्रश्नचिन्ह; किन्हीराजा-वाशीम मार्गावर कंत्राटदारांची लापरवाही

किन्हीराजा: किन्हीराजा-वाशीम मार्गावर वाढत्या तापमानातही मजुरांकडून रस्त्याचे काम करून घेतले जात असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. .उष्णतेची लाट सुरू असताना देखील संबंधित कंत्राटदारांकडून भर दुपारी मजुरांना कामावर लावले जात असल्याने त्यांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सध्या तापमानाचा पारा ४० अंश सेल्सिअसच्या पुढे गेला असून, प्रचंड उन्हामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. अशा परिस्थितीत शासनाकडून वारंवार सूचना देऊनही काही शासकीय व खासगी कंत्राटदार मजुरांकडून दुपारच्या कडक उन्हात काम करून घेतले जात असल्याचे दिसून येत आहे..रस्त्यावर चुना मारणे, दुरुस्तीची कामे तसेच इतर अवजड कामे भर उन्हातच सुरू आहेत. याचबरोबर सोलर प्रकल्पासाठी वीज जोडणीचे काम करणाऱ्या मजुरांकडूनही तार ओढणे, पोल उभारणे, झाडे तोडणे अशी कामे कडक उन्हात करून घेतली जात आहेत. त्यामुळे या मजुरांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..तज्ज्ञांच्या मते, दुपारी बारा ते चार या वेळेत काम केल्यास उष्माघाताचा धोका अधिक असतो. त्यामुळे कामाची वेळ सकाळी लवकर किंवा सायंकाळी ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे.