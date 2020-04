माहित आहे का किती रुग्ण आहेत अलगीकरणात?

अकोला : कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव देशासह राज्यात वाढत चालला आहे. या बाबीची खबरदारी सर्वच स्तरावर घेतली जात आहे. जिल्ह्यात प्रादुर्भाव थांबविण्यासाठी यंत्रणा सज्ज आहे. कोणत्याही परिस्थितीत प्रादुर्भाव आटोक्याबाहेर होवू नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून विशेष खबरदारी घेतली जात आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत चालला आहे. जिल्ह्यातील बाळापूर, पातूर आणि अकोला शहरातील बैदपूरा व अकोट फैल या चार भागात कोरोना विषाणू पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले आहेत. त्यामुळे संबंधित क्षेत्र प्रतिबंधित करण्यात आले आहेत. या भागात तब्बल 150 पथकांनी 14 हजार 600 घरांमधील व्यक्तींची घरोघर जाऊन तपासणी केली. तपासणीमध्ये 266 जण संशयित रुग्ण आढळले असून त्यांना सध्या अलगीकरणात ठेवण्यात आले आहे. राज्यासह जिल्ह्यात कोरोना विषाणूने धुमाकूळ घातला आहे. त्यामुळे मृत्यूमुखी पडणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढत चालली आहे. कोरोनाच्या या स्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्य शासनासह जिल्हा प्रशासनाने विविध प्रकारच्या उपाययोजना केल्या आहेत. त्याअंतर्गत जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी 382 बेडच्या विलगीकरण कक्षाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्याच प्रमाणे 1 हजार 750 बेडच्या विलगीकरण कक्षांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. 750 पीपीई किट; तीस हजार ट्रिपलेट मास्क

जिल्ह्यातील वैद्यकीय यंत्रणेकडे सध्या 750 पीपीई किट, 5 हजार 500 एन- 95 मास्क, तसेच 30 हजार ट्रिपलेट मास्क उपलब्ध आहेत. त्यासोबतच सर्व तऱ्हेच्या आवश्यक औषधींचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. अडीच हजार मजुरांसाठी निवासी शिबिर

जिल्ह्यात परप्रांतीय स्थलांतरीत मजूर 2 हजार 48 असून ते 25 निवारा शिबिरांमध्ये सुरक्षित आहेत. त्यांना वैद्यकीय तपासणीसह जेवण, नाश्ता सारख्या सुविधा दिल्या जात आहेत. संबंधित परप्रांतीय मजूरांना शासनातर्फे निर्देश प्राप्त होताच त्यांच्या गंतव्याकडे जाण्याची परवानगी देण्यात येईल.

