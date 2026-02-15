Tiger Attack

Tiger Attack

sakal

विदर्भ

Tiger Attack: कोलारमेट शिवारात दुचाकीस्वारावर वाघिणीचा हल्ला; गावकरी दहशतीत, वाघाचे दर्शन होणे नित्याचेच

Nagpur News: कोलारमेट शिवारात दुचाकीने जात असलेल्या मिलिंद बोरकर यांच्यावर वाघिणीने अचानक हल्ला केला, ते जखमी झाले. वनविभाग घटनास्थळी पोहोचून पंचनामा केला असून नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
Published on

उमरेड : उमरेड तालुक्यातील उत्तर वनपरिक्षेत्रातील कोलारमेट शिवारात शुक्रवारी (ता. १३) ला सकाळी सुमारे आठ वाजताच्या दरम्यान दुचाकीने जाणाऱ्या एका इसमावर वाघिणीने हल्ला केल्याची घटना घडली.

Loading content, please wait...
Nagpur
tiger
Wildlife
tiger attack
Wild Animals