विदर्भ
Tiger Attack: कोलारमेट शिवारात दुचाकीस्वारावर वाघिणीचा हल्ला; गावकरी दहशतीत, वाघाचे दर्शन होणे नित्याचेच
Nagpur News: कोलारमेट शिवारात दुचाकीने जात असलेल्या मिलिंद बोरकर यांच्यावर वाघिणीने अचानक हल्ला केला, ते जखमी झाले. वनविभाग घटनास्थळी पोहोचून पंचनामा केला असून नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
उमरेड : उमरेड तालुक्यातील उत्तर वनपरिक्षेत्रातील कोलारमेट शिवारात शुक्रवारी (ता. १३) ला सकाळी सुमारे आठ वाजताच्या दरम्यान दुचाकीने जाणाऱ्या एका इसमावर वाघिणीने हल्ला केल्याची घटना घडली.