Success Story: कोमल ढवळेचा ‘एमपीएससी’मध्ये चौथ्या प्रयत्नात पराक्रम; राज्यात मिळवला सातवा क्रमांक

From Mohpa to Maharashtra Merit List: Komal’s Inspiring Journey: नागपूरच्या कोमल गुणवंत ढवळे हिने चौथ्या प्रयत्नात एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करून राज्यात सातवा क्रमांक पटकावला. सातत्यपूर्ण परिश्रमाचं यश!
कळमेश्वर : तालुक्यातील मोहपा येथील मूळनिवासी आणि सध्या गोंधनी (नागपूर) येथे वास्तव्यास असलेल्या कोमल गुणवंत ढवळे हिने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षेत चौथ्या प्रयत्नात उल्लेखनीय यश मिळवत राज्यात आपले वेगळे स्थान निर्माण केले आहे.

