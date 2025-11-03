Success Story: कोमल ढवळेचा ‘एमपीएससी’मध्ये चौथ्या प्रयत्नात पराक्रम; राज्यात मिळवला सातवा क्रमांक

कळमेश्वर : तालुक्यातील मोहपा येथील मूळनिवासी आणि सध्या गोंधनी (नागपूर) येथे वास्तव्यास असलेल्या कोमल गुणवंत ढवळे हिने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षेत चौथ्या प्रयत्नात उल्लेखनीय यश मिळवत राज्यात आपले वेगळे स्थान निर्माण केले आहे..कोमलने उत्कृष्ट गुणांसह मुलींच्या गटात राज्यात सातवा क्रमांक तर ओबीसी प्रवर्गात चौथा क्रमांक मिळविला आहे. एकूण विद्यार्थ्यांमध्ये तिला १५१ वी रँक मिळाली आहे. कोमलचे वडील गुणवंतराव ढवळे हे बियाण्यांच्या कंपनीत कार्यरत असून आई ललिता गृहिणी आहेत..बारावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर कोमलला इंजिनिअरिंग करायचे होते, मात्र आर्थिक परिस्थिती पाहून त्यांनी बी.एस.सी. करण्याचा निर्णय घेतला. पदवी शिक्षणादरम्यानच एमपीएससीची तयारी करण्याचे ठरविले..त्यानंतर गणित विषयात एम.एस.सी. पदवी मिळवून २०२० पासून पूर्णवेळ अभ्यास सुरू केला. पहिल्या प्रयत्नात अपयश आल्यानंतर दुसऱ्या प्रयत्नात पूर्व परीक्षा, तिसऱ्या प्रयत्नात मुख्य परीक्षा पार केली, मात्र मुलाखतीत अपयश आले..Kolhapur MPSC Student : एमपीएससीत कोल्हापूरचा डंका! कसबा बावड्याची सायली राज्यात दुसरी, इचलकरंजीचा तन्मय सातवा.अखेर चौथ्या प्रयत्नात कोमलने सर्व अडथळे पार करून यश संपादन केले. सातत्यपूर्ण परिश्रम आणि स्वतःच्या चुका सुधारत राहणे, हेच यशाचे खरे रहस्य आहे, असा विश्वास कोमलने व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.