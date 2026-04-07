Buldhana News: कोराडी धरणावरून आकाशात झेप घेणार सी-प्लेन; तांत्रिक सर्व्हेला झाली सुरूवात; विवेकानंद स्मारक आता येणार जगाच्या नकाशावर

हिवरा आश्रम: कोराडी धरणामध्ये सी प्लेन सेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व्हेला सोमवारी ता. ६ रोजी प्रारंभ करण्यात आला. कोराडी धरणावर सी-प्लेन सेवा सुरू करण्यासाठी सुरू झालेला तांत्रिक सर्व्हे हा फक्त मोजमापांचा भाग नसून, या परिसराच्या विकासासाठी आणि उज्ज्वल भविष्यासाठी आखलेली महत्त्वाची योजना आहे. .निष्काम कर्मयोगी संत प.प. शुकदास महाराजांच्या दूरदर्शी, दिव्य संकल्पातून कोराडी जलाशयातील सहा एकरांवरील विवेकानंद स्मारक आज केवळ एक वास्तू नाही, तर श्रद्धेचा स्पंदनशील ध्यास, संस्कारांची पवित्र पंढरी आणि प्रेरणेचा अखंड प्रज्वलित दीपस्तंभ बनले आहे..हिरव्यागार नारळ बागा, रंगीबेरंगी फुलांची उधळण आणि बाळ हास्याने फुललेले उद्यान या सर्वांनी या स्थळाला एक सजीव, स्पंदनशील आत्मा प्राप्त करून दिला आहे. या सर्व्हेत पाण्याच्या प्रत्येक घटकाचा बारकाईने अभ्यास करत लांबी, रुंदी आणि खोली यांचे अचूक मोजमाप करण्यात येईल..उड्डाणासाठी आवश्यक १००० ते १५०० मीटर सरळ व अडथळामुक्त जलपट्टी, १५० ते २०० मीटर रुंदी आणि १.५ ते ३ मीटर खोली यांची खातरजमा करून सुरक्षित सी-प्लेन उड्डाणासाठी भक्कम पाया तयार होणार आहे. वाऱ्याचा वेग, पाण्यावरील लहरी, धुके आणि दिसण्याची मर्यादा या सर्व घटकांचा काळजीपूर्वक अभ्यास करण्यात येणार आहे.."सी-प्लेन सेवा सुरू झाल्यास विवेकानंद आश्रमासह विवेकानंद स्मारकाला जागतिक पर्यटन नकाशावर नवे स्थान मिळेल. हे केवळ वाहतुकीचे साधन नसून, अध्यात्म, पर्यटन आणि विकास यांचा संगम ठरणार आहे."- संतोष गोरे, सचिव विवेकानंद आश्रम."महाराष्ट्रामध्ये ८ ठिकाणी सी प्लेन सुरू करण्यासाठीच्या सर्व्हेचे काम करण्यात येत असून त्यापैकी मेहकर तालुक्यातील कोराडी धरण एक आहे. कोराडी धरणाच्या सी प्लेन संदर्भात सर्व्हेचा रिर्पोट एम.ए.डी.सी. कंपनीला सबमिट करण्यात येईल."- सिध्दार्थ वर्मा, मॅनेजिंग डायरेक्टर, मेहर सी प्लेन प्रा.लि.मुंबई.