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Ladkhed Crime News: प्रेमप्रकरणातून प्रेयसीच्या आईचा खून;लाडखेड येथे रक्तरंजित थरार; प्रेयसी गंभीर जखमी

Ladkhed Crime, Woman Dies, Sword Attack प्रकरणात प्रेमप्रकरणातून झालेल्या हल्ल्यात कांता सहदेव तेलंगे यांचा मृत्यू झाला. सोनू सरकटे गंभीर जखमी असून रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतले आहे.
Ladkhed Crime, Woman Dies, Sword Attack

.Ladkhed Crime, Woman Dies, Sword Attack

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लाडखेड : प्रेमप्रकरणातून प्रेयसी तसेच तिच्या आईवर तलवारीने केलेल्या प्राणघातक हल्ल्यात आई कांता सहदेव तेलंगे (वय ४८) या महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. तर सोनू सरकटे (वय ३०) ही गंभीर जखमी झाली. तिच्यावर जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहे. ही घटना लाडखेडच्या इंदिरानगरात गुरुवारी (ता. १) रात्री दहाच्या सुमारास घडली.

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