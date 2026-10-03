Ladkhed Crime News: प्रेमप्रकरणातून प्रेयसीच्या आईचा खून;लाडखेड येथे रक्तरंजित थरार; प्रेयसी गंभीर जखमी

लाडखेड : प्रेमप्रकरणातून प्रेयसी तसेच तिच्या आईवर तलवारीने केलेल्या प्राणघातक हल्ल्यात आई कांता सहदेव तेलंगे (वय ४८) या महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. तर सोनू सरकटे (वय ३०) ही गंभीर जखमी झाली. तिच्यावर जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहे. ही घटना लाडखेडच्या इंदिरानगरात गुरुवारी (ता. १) रात्री दहाच्या सुमारास घडली..पोलिस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार लाडखेड येथील आरोपी सद्दाम ऊर्फ तसव्वर खान तैमूर खान (वय ४०) हा मागील पाच वर्षांपासून इंदिरानगरात सोनू सरकटे हिच्यासोबत रहायचा. परंतु, त्याचे कांता यांच्याशी नेहमी खटके उडायचे. गुरुवारी रात्री सुद्धा त्यांचे जोरजोरात भांडण सुरू होते. दरम्यान, आरोपी सद्दामने स्वतःच्या राहत्या घरातून तलवार आणून त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ला केला. तसेच सोनू सरकटे हिलासुद्धा लाकडी दांडक्याने मारहाण केली.. या हल्ल्यात कांता यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर सोनू ही गंभीररीत्या जखमी झाली. या घटनेची माहिती लाडखेड पोलिसांना देण्यात आली असता पोलिस निरीक्षक विनायक लांबे पथकासह तातडीने घटनास्थळ दाखल झाले. पोलिसांनी आरोपी सद्दाम याला लगेच ताब्यात घेतले. घटनेचा पंचनामा करून फॉरेन्सिक टीमला पाचारण केले. या गुन्ह्यात वापरलेली तलवार जप्त करण्यात आली आहे..घटनेचे गांभीर्य ओळखून उपविभागीय पोलिस अधिकारी सिद्धेश्वर भोरे यांनी घटनास्थळ भेट दिली. या प्रकरणी मृताच्या नातेवाईक शिवा दिलीप साठे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा नोंदविला. या प्रकरणाचा तपास ठाणेदार लांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली रामकिसन जायभाये, नितीन सलाम, सुनील राठोड, विजय पवार, जयवंता शेंडे, मनोहर जाधव, डोंगरगावकर, रूपाली यादव करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.