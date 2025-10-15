Truck Accident: लाखनीत ट्रकच्या ओव्हरटेकमुळे दुचाकीला मागून धडक; महिला जागीच ठार, पती गंभीर जखमी

लाखनी : ओव्हरटेक करण्याच्या नादात ट्रकने मानेगाव सडक जवळील जनसुविधा केंद्राजवळ दुचाकीला मागून धडक दिली..यात महिला जागीच ठार झाली, तर पती गंभीर जखमी झाला. तसेच दुसऱ्या अपघातात ट्रकने धडक दिल्याने दुचाकीस्वारास गंभीर जखमी झाला..मृतक महिलेचे नाव वैशाली विजय शेंडे (४५) रा.शिवनी /मोगरा असे असून जखमी पतीचे नाव विजय भाजीराम शेंडे (वय ५०) असे आहे..Pachod Accident : तिहेरी वाहनांचा अपघात, एकाच कुटुंबातील तिघेजण जागीच ठार; दोघे गंभीर जखमी.लाखनीकडे येणाऱ्या भरधाव ट्रकने ओव्हरटेकच्या नादात धडक दिली. यात ट्रकमध्ये सापडून पत्नी जागीच ठार झाली, तर पती गंभीर जखमी झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.