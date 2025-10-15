विदर्भ

Truck Accident: लाखनीत ट्रकच्या ओव्हरटेकमुळे दुचाकीला मागून धडक; महिला जागीच ठार, पती गंभीर जखमी

Accident News: ओव्हरटेक करण्याच्या नादात ट्रकने मानेगाव सडक जवळील जनसुविधा केंद्राजवळ दुचाकीला मागून धडक दिली. दुचाकीस्वारास गंभीर जखमी झाला.
Truck Accident

सकाळ वृत्तसेवा
लाखनी : ओव्हरटेक करण्याच्या नादात ट्रकने मानेगाव सडक जवळील जनसुविधा केंद्राजवळ दुचाकीला मागून धडक दिली.

