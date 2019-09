उभ्या असलेल्या कारमधून बॅग लंपास 

कामठी (जि.नागपूर) : बॅंक व्यवस्थापकाने कार उभी केली व ते तहसील कार्यालयात गेले. दरम्यान, चोरट्याने कारच्या उजव्या बाजूची काच फोडून काळ्या रंगाची बॅग चोरून पळ काढला. ही घटना रविवारी दुपारी सव्वातीनदरम्यान घडली. चोरट्याने थोड्या दूर अंतरावरील रनाळा भागात जाऊन बॅगची उघडली. मात्र, त्यात बॅंकेच्या कार्यालयीन कागदपत्रांसह एकही रुपया नसल्याने चोरट्याने बॅग रस्त्याच्या कडेला फेकून दिली.

प्राप्त माहितीनुसार, फिर्यादी नागपूर शहर आजनी शाखेतील सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडियाचे बॅंक व्यवस्थापक अनिल माधवराव देशभ्रतार, पंचशीलनगर, नागपूर हे कामठी येथील भरत टाउनच्या एका मालमत्तेच्या प्रकरणातील कार्यवाहीसाठी असलेले संबंधित दस्तऐवज कामठी तहसील महसूलचे नायब तहसीलदार रणजित दुसावार यांना देण्यासाठी कारने आले होते. त्यांनी तहसील कार्यालयासमोरील रस्त्याच्या कडेला कार उभी केली. ते तहसील कार्यालयात गेल्यानंतर पाळतीवर असलेल्या चोरट्याने उभ्या असलेल्या कारच्या उजव्या बाजूची काच फोडली. चोरट्याने कारमध्ये असलेली काळ्या रंगाची बॅग घेऊन रनाळामार्गे पळ काढला. थोड्या अंतरावर गेल्यानंतर बॅग उघडून पाहिली असता बॅंक कार्यालयासंबंधित कागदपत्रे तसेच चाव्या दिसल्याने चोरट्याच्या आनंदावर विरजण पडले. त्याने बॅग रस्त्याच्या कडेला फेकून दिली. तहसील कार्यालयाचे काम आटोपून व्यवस्थापक देशभ्रतार हे कारजवळ आले असता कारची काच फुटलेली दिसली. बॅग चोरी झाल्याची घटना निदर्शनास येताच त्यांना धक्का बसला. ते कामठी तहसील कार्यालयात फिर्याद द्यायला गेले असता ओमनगर येथे रस्त्याच्या कडेला बॅग पडली असल्याची माहिती मिळाली. त्यांनी ओमनगर रनाळा गाठून शाळकरी मुलांकडून बॅग हस्तगत केली. कामठी पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी कारच्या नुकसानासंदर्भात गुन्ह्याची नोंद केली.

