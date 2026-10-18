Leopard Attack: नऊ वर्षीय चिमुकल्यावर बिबट्याची झडप; सर्वांसमोर नेले उचलून, चंद्रपूर-बल्लारपूर मार्गावरुन महाकालीच्या दर्शनासाठी निघाले अन्..

बल्लारपूर: जिल्ह्याचे आराध्य दैवत देवी महाकाली आहे. नवरात्रीदरम्यान देवीच्या दर्शनासाठी पायदळ जाणाऱ्या भाविकांवर बिबट्याने हल्ला केला. एका नऊ वर्षाच्या मुलास बिबट्याने सर्वांसमोरच उचलून नेले. दैव बलवत्तर म्हणून बालकाचा जीव वाचला. कार्तिक जाधव असे बालकाचे नाव आहे. ही घटना शनिवारी (ता. १७) रात्री अकरा वाजताच्या सुमारास चंद्रपूर-बल्लारपूर मार्गावरील चुनाभट्टी बस थांब्याजवळ घडली. .Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...सध्या नवरात्रीचा उत्सव सुरू आहे. जिल्ह्याचे आराध्य दैवत असलेल्या देवी महाकालीच्या दर्शनासाठी शेकडो भाविक दूरवरून येत आहेत. नवरात्रीदरम्यान भाविक जथ्याने पायी वारी करून मनोकामना पूर्ण करतात.बल्लारपूर येथील शांतीनगर वॉर्डातील दहा-बारा भाविक शनिवारी (ता. १७) रात्री चंद्रपूर येथील माता महाकाली देवीच्या दर्शनासाठी निघाले. बल्लारपूर - चंद्रपूर मार्गावर चुनाभट्टी बस थांब्याजवळ अचानक बिबट्याने भाविकांवर हल्ला केला. यात एका नऊ वर्षाच्या मुलाला बिबट्याने सर्वांसमक्ष उचलून नेले. .यामुळे सर्वजण घाबरले. त्यांनी आरडाओरड सुरू केली. सुदैवाने या हल्यात मुलगा थोडक्यात बचावला. गंभीर जखमी झालेल्या त्या मुलावर एका खासगी दवाखान्यात उपचार केले जात आहे. बिबट्याच्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या मुलाचे नाव कार्तिक जाधव असे आहे. कार्तिकचे आईवडील हैदाराबाद येथे राहतात. दोन महिन्यांपूर्वी तो बल्लारपूर येथील शांतीनगर वॉर्डात राहणाऱ्या आत्याकडे आला होता. .नवरात्रोत्सव सुरू असल्याने तेथील दहाबारा भाविकांचा जत्था आराध्यदैवत माता महाकालीच्या दर्शनासाठी पायी वारी करून मनोकामना पूर्ण करण्यासाठी देवीचा जयजयकार करत जात होता. बल्लारपूर ते चंद्रपूर १२ किमीचे अंतर पायी जाऊन माता महाकालीच्या दर्शन घेऊन नतमस्तक होतात. मनात बाळगलेली ईच्छा पूर्ण व्हावे, ही सदिच्छा बाळगतात.या भाबड्या आशेवर भाविकांचा जत्था चालला होता. मात्र विसापूर बॉटनिकलची आवारभिंत ओलांडून बिबट्याने जत्थावर अचानक हल्ला केला. यामध्ये कार्तिक बिबट्याच्या तावडीत सापडला..कार्तिकला बिबट्याने उचलून पळ काढला. यामुळे सर्वांचा हाहाःकार झाला. त्याचे दैव बलवत्तर म्हणून कार्तिक थोडक्यात बचावला. बल्लारपूर येथील वन परिक्षेत्र अधिकारी राजेंद्र घोरूडे व पोलीस निरीक्षक बिपीन इंगळे यांच्या पथकाने रात्रीच्या अंधारात शोधमोहीम राबवली. मात्र, कार्तिकचा शोध लागत नसल्याने सर्वजण हताश झाले. तब्बल दीड तासाने रस्त्याच्या एका बाजुला झुडपात हालचाल होताना दिसून आली. मोबाईलच्या उजेडात झुडूपात कार्तिक हालचाल करताना आढळून आला. जिवंत आहे म्हणून त्याला तातडीने पोलीस वाहनाने जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचारार्थ नेण्यात आले. तेथे उपचार करण्यात आले. डोक्याला गंभीर दुखापत असल्याने त्याच्यावर एका खासगी दवाखान्यात उपचार सुरू आहे. त्याची प्रकृती सुधारत असल्याची माहिती बल्लारपूरचे वन परिक्षेत्र अधिकारी राजेंद्र घोरूडे यांनी दिली..टोलजवळ नव्हती रुग्णवाहिकाशासकीय नियमानुसार टोल नाक्याजवळ रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन वाहन असणे गरजेचे आहे. मात्र, घटनेच्या दिवशी रुग्णवाहिका नसल्याचे नागरिकांनी सांगितले. त्यामुळे पोलिसांच्या वाहनाने जखमी कार्तिकला रुग्णालयात नेण्यात आले..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...मुलाच्या मानेला आणि डोक्याला गंभीर जखम होती. त्यामुळे त्याला तत्काळ आम्ही रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. सध्या त्याच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू असून त्याची प्रकृती धोक्याबाहेर आहे.राजेंद्र घोरुडे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी बल्लारपूर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.