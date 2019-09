नागपूर : हृदयविकाराचा झटका आल्यामुळे एका युवकाला तातडीने ऍम्ब्युलन्सने रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी नेण्यात येत होते. मात्र, रस्त्यावरील खड्ड्यात ऍम्ब्युलन्स फसली. फसलेली ऍम्ब्युलन्स काढण्यासाठी तब्बल अर्धा तास वेळ गेल्यामुळे रुग्णाचा वेळेवर उपचाराअभावी मृत्यू झाला. भूषण टोळे (बेसा-बेलतरोडी) असे मृत पावलेल्या रुग्णाचे नाव आहे. या घटनेमुळे नागरिकांनी प्रशासनावर रोष व्यक्‍त केला आहे.

बेस्यातील एका नामांकित नगरीतील फ्लॅट स्कीममध्ये राहणाऱ्या भूषण टोळे यांना एक सप्टेंबरला मध्यरात्रीच्या सुमारास हृदयविकाराचा झटका आला. पाऊस सुरू होता. कुटुंबीयांनी ऍम्ब्युलन्स बोलावली. तातडीने भूषण यांना रुग्णालयात नेण्यात येत होते. मात्र, रस्त्यावर असलेल्या खड्ड्यांमध्ये ऍम्ब्युलन्स फसली. चालक आणि कुटुंबीयांनी खड्ड्यात फसलेली ऍम्ब्युलन्स काढण्याचा प्रयत्न केला. अपयश आल्यामुळे महिलेने आजूबाजूच्या घराकडे धाव घेऊन आरडाओरड करून नागरिकांना गोळा केले. नागरिकांनी मोठ्या मेहनतीने ऍम्ब्युलन्स खड्ड्यातून बाहेर काढली. ऍम्ब्युलन्स फसल्यामुळे हृदयविकाराच्या रुग्णाला जवळपास दोन तास उपचारावाचून तडफडत राहावे लागले. वेळेवर उपचार न मिळाल्यामुळे भूषण यांचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे नागरिकांनी प्रशासनावर दोषारोप केले असून, भूषण यांचा बळी नसून तो सुस्त प्रशासनाने केलेला खून असल्याची संतप्त भावना नागरिकांमध्ये आहे.

