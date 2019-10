प्राथमिक आरोग्य केंद्र परिसरात आढळले जिवंत अर्भक

पांढरी (गोंदिया ) : येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या मागील बाजूस झुडपात जिवंत अर्भक सापडल्याने खळबळ उडाली आहे. ही घटना मंगळवारी (ता. 1) सकाळी सहाच्या सुमारास उघडकीस आली.

प्राथमिक आरोग्य केंद्रात प्रसूतीकरिता माता भरती आहेत. परंतु, त्यापैकी कोणाचेही हे बाळ नसल्याचे समोर आले. हे अर्भक बाहेरच्या अनोळखी व्यक्तीने आरोग्य केंद्र परिसरात टाकून दिले असावे, असा संशय आहे. दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांनी अर्भकाला आपल्या ताब्यात घेत डुग्गीपार पोलिसांना माहिती दिली. अर्भकाचे वजन 900 ग्रॅम असून, काही तासांपूर्वीच जन्माला आले असल्याचे बोलले जाते. स्त्री जातीचे हे अर्भक आहे.

