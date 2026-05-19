लोणार : खरीप हंगामाच्या तोंडावर लोणार तालुक्यासह ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांची नांगरणी, वखरणीची लगबग सुरू असताना पेट्रोल पंपावर डिझेल-पेट्रोल वितरणात मोठा सावळा गोंधळ उडाला आहे. ‘सेटिंग’ असणाऱ्यांनाच मागच्या दाराने इंधन मिळते, तर सर्वसामान्य शेतकरी व वाहनधारकांना तासन्तास रांगेत उभे राहूनही रिकाम्या हाताने परत जावे लागत असल्याचा गंभीर आरोप शेतकऱ्यांकडुन होत आहे..सुलतानपूर परिसरात १ ते २ किमी अंतरावर तीन मार्गांवर पाच पेट्रोल पंप आहेत. तसेच जवळच अंजनीखुर्द येथे एक पेट्रोल पंप आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी ट्रॅक्टर घेऊन सकाळपासून पेट्रोल पंपांवर प्रतीक्षा करत आहेत.मात्र ‘डिझेल संपले’, ‘स्टॉक कमी आहे’ अशी कारणे देत त्यांना परत पाठवले जात असल्याची तक्रार आहे. दुसरीकडे काही ठराविक वाहनांना किंवा ओळखीच्या लोकांना सहज मागच्या दाराने डिझेल पुरवठा होत असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये रंगली आहे..NEET Exam: नीट पेपर लीक प्रकरणात नवा खुलासा; २७ एप्रिललाच शुभमच्या हातात प्रश्नपत्रिका... उत्तर प्रदेश - हरियाणा कनेक्शनही समोर.या पाचही पंपांवर सारखीच परिस्थिती असल्याचे शेतकरी सांगतात. पंपांवर ठणठणाट असताना गावातील खाजगी दुकानांवर मात्र चढ्या दराने डिझेल-पेट्रोलचा सुळसुळाट असल्याने कृत्रिम टंचाईचा संशय बळावला आहे. विशेष म्हणजे कोणत्याही पेट्रोल पंपावर उपलब्ध व शिल्लक इंधनसाठा किती याची नियमित नोंद, स्टॉक रजिस्टर किंवा माहिती फलक दर्शनी भागात दिसून येत नाही.त्यामुळे प्रत्यक्षात डिझेल उपलब्ध आहे की, कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जात आहे, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. "प्रशासनाने तातडीने सर्व पेट्रोल पंपांची तपासणी करावी, इंधन साठ्याची दैनंदिन माहिती फलकावर जाहीर करणे बंधनकारक करावे, खरीप हंगामासाठी शेतीकामाच्या ट्रॅक्टरना प्राधान्याने डिझेल उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी शेतकऱ्यांकडुन होत आहे..डिझेल मागणाऱ्या शेतकऱ्यास मारहाणअंजनीखुर्द येथील कालिका पेट्रोल पंपावर धक्कादायक प्रकार घडला. शेतीच्या नागरणीसाठी शिवणीपिसा येथील शेतकरी उद्धव साहेबराव पिसे हे रविवार (ता.१७) रोजी पंपावर गेले असता कर्मचाऱ्यांनी “निघा येथून” असे म्हणत त्यांना मारहाण केली. या घटनेची माहिती मिळताच लोणारचे तहसीलदार भूषण पाटील यांनी तातडीने पंपावर पोहोचले. या प्रकरणाची माहिती घेत पंपावरील रेकॉर्ड व इतर कागद पत्र तपासणी साठी ताब्यात घेतल्याची माहिती ना.तहसीलदार डोळे यांनी दिली. दरम्यान, मेहकर पोलीस स्टेशन चे सपोअ. काळे , पोहेकॉ. शिवानंद केदार , राजेश जाधव यांणी घटनास्थळी धाव घेऊन दोन्ही बाजूच्या मंडळींना शांत केले. शेतकरी उद्धव पिसे यांच्या फिर्यादीवरून शेख आसिफ शेख हसन आणि शेख तौसिफ शेख हसन (रा. रिसोड) यांच्याविरुद्ध मेहकर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाआहे..Akola News: पाच दिवस ‘हीटवेव्ह’चा इशारा; पारा ४६.३ अंशांवर : दुपारच्या वेळेत घराबाहेर पडणे टाळा; आरोग्याला जपा."ऐन शेती मशागतीच्या हंगामात वाढते इंधनाचे दर सहजरित्या शेतकऱ्यांच्या व वाहनधारकांच्या अंगवळणी पडावे त्यासाठी इंधन कंपन्यांना हाताशी धरून नियोजित इंधन टंचाईनिर्माण केल्या जात आहे. तर लाडकी बहीण व तत्स फसव्या लाभाच्या योजना आणून सर्वसामान्यांना नागविले जात आहे."-महेंद्र पनाड, शेतकरी तथा नेते वंचित बहुजन आघाडी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.