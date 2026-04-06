Buldhana News: उल्कापाताच्या खाणाखुणा आता नव्या रुपात झळकणार!; विभागीय आयुक्तांच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील; ९.८८ कोटींच्या निधीला मंजुरी !

लोणार: जागतिक वारसा स्थळ म्हणून ओळख असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्यातील लोणार सरोवराच्या जतन, संवर्धन आणि विकासासाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. लोणार सरोवर विकास आराखड्यांतर्गत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी तब्बल ९ कोटी ८८ लाख १० हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे..अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालयाने केलेल्या मागणीची तात्काळ दखल घेत शासनाने हा निधी उपलब्ध करून दिला असून, यामुळे सरोवराच्या विकासकामांना नवसंजीवनी मिळणार आहे. लोणार सरोवराच्या सर्वांगीण विकासासाठी निधीची गरज अधोरेखित करत अमरावती विभागीय आयुक्तांनी ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शासनाकडे पत्राद्वारे मागणी केली होती. विकास आराखड्यातील कामांना गती देण्यासाठी २०२५-२६ मध्ये निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती करण्यात आली होती. या मागणीचा सकारात्मक विचार करत शासनाने निधी मंजूर करून तो प्रशासकीय नियंत्रणासाठी विभागीय आयुक्तांकडे सुपूर्द केला आहे..४३४.६१ कोटींचा भव्य विकास आराखडालोणार सरोवराच्या जतन व संवर्धनासाठी एकूण ४३४.६१ कोटी रुपयांचा सुधारित आराखडा मंजूर आहे. या आराखड्याचा मुख्य भर सरोवराचे नैसर्गिक सौंदर्य अबाधित राखणे, परिसरातील जैवविविधतेचे संरक्षण, जागतिक दर्जाच्या पर्यटन सुविधा उभारणे यामध्ये सरोवराच्या काठावरील प्राचीन मंदिरांचे जतन, पर्यटकांसाठी सुबक पदपथ (पायवाटा) , संरक्षक भिंतींचे बांधकाम, सांडपाणी व्यवस्थापन, पर्यावरणपूरक पर्यटन केंद्रांची उभारणी आदींचा समावेश आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी आतापर्यंत १२३.२४ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे..नव्याने मंजूर झालेला ९.८८ कोटींचा निधी प्रामुख्याने मोठ्या विकासकामांसाठी वापरण्यात येणार आहे. यामुळे प्रलंबित कामांना गती मिळून लोणार सरोवराचा कायापालट होण्याची प्रक्रिया अधिक वेगाने पुढे सरकणार आहे.".जबाबदारी आणि नियंत्रणया निधीच्या वापरावर नियंत्रण ठेवणे आणि कामांची उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर करण्याची जबाबदारी अमरावती विभागीय आयुक्तांवर सोपवण्यात आली आहे. एकूणच उल्कापातातून निर्माण झालेल्या या अद्वितीय वारसा स्थळाला आता नव्या रूपात झळकण्याची संधी मिळत असून, पर्यटनासह पर्यावरण संवर्धनालाही मोठी चालना मिळणार आहे..