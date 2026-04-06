विदर्भ

Buldhana News: उल्कापाताच्या खाणाखुणा आता नव्या रुपात झळकणार!; विभागीय आयुक्तांच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील; ९.८८ कोटींच्या निधीला मंजुरी !

9.88 Crore Fund Approved for Lonar Lake Development: बुलडाणा जिल्ह्यातील जागतिक वारसा स्थळ लोणार सरोवराच्या संवर्धन व विकासासाठी २०२५-२६ मध्ये ९.८८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर.
esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लोणार: जागतिक वारसा स्थळ म्हणून ओळख असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्यातील लोणार सरोवराच्या जतन, संवर्धन आणि विकासासाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. लोणार सरोवर विकास आराखड्यांतर्गत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी तब्बल ९ कोटी ८८ लाख १० हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...

