नळ मीटरच्या नावाखाली अकोलेकरांची लूट

अकोला : महापालिका क्षेत्रात नळांना मीटर लावणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार नागरिकांकडून मीटर लावलेही जात आहे. मात्र प्रशासनाच्या बेताल कारभारामुळे मीटर लावणारे आणि मीटर न लावणारे नागरिकही एकाच पारड्यात तोलले जात असून, पाण्याची देयके फुगवून पाठवत नागरिकांची लुट केली जात आहे. त्याविरोधात शिवसेनेतर्फे सोमवारी महापालिकेत आयुक्तांच्या दालनापुढे देयकांची होळी करण्यात आली. अकोला शहरातील २८ हजार नळांना आतापर्यंत मीटर बसविण्यात आले असल्याचे महापालिकेच्या दप्तरी नोंद आहे. इतर ठिकाणी नागरिकांना मीटर बसविण्याचे आवाहन केले जात आहे. ज्या नागरिकांनी मीटर बसविले त्यांना त्यानुसार देयके देणे आवश्‍यक होते. मात्र कुठे मीटर बसविले असतानाही देयके मात्र नो मीटरचा छापा लावून पाठविण्यात आले तर कुठे देयकावर मीटरचा क्रमांक टाकला आहे आणि नो मीटर म्हणून देयक आकारणी करण्यात आली आहे. या झालेल्या चुका नागरिकांनी लक्षात आणून दिल्यानंतर त्यांना देयके दुरुस्ती करून देण्याऐवजी त्यांनाच आधी देयक भरणा करा, अन्यथा कारवाई करण्याचा इशारा दिला जात आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या शिवसेना नगरसेवकांसह नागरिकांनी महापालिकेत धाव घेत आयुक्तांना जाब विचारला. आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या दालनात झालेल्या चर्चेनंतर देयके दुरुस्ती करून देण्यासाठी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. देयकांची होळी

चुकीच्या देयकांची दुरुस्ती करण्याबाबत महापालिका प्रशासनाकडून टाळाटाळ केली जात असल्याच्या निषेधार्थ शिवसेनेचे गटनेते राजेश मिश्रा यांच्या नेतृत्त्वात नागरिकांनी मनपा आयुक्तांच्या दालनात देयकांची होळी केली. यावेळी नगरेसवक गजानन चव्हाण, शशीकांत चोपडे, मंजुषा शेळके, अनित मिश्रा, नगरसेविका गिते आदींसह परिसरातील नागरिक उपस्थित होते. प्रशासनाच्या चुकांचा नागरिकांना भूर्दंड

प्रशासनाने केलेल्या चुकांचा भूर्दंड नागरिकांना दिला जात आहे. चुकीचे देयके दिल्याचे कबुल केल्यानंतरही दुरुस्तीसाठी प्रशासनाकडून कोणत्याही उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. उलट नागरिकांनाच मनपा कार्यालयाच्या फेऱ्या घालाव्या लागत आहे.

- गटनेते राजेश मिश्रा, शिवसेना जागेवर बसून देयके

नळाला मीटर लावल्यानंतरही पाण्याचे देयके देताना अव्वाच्या सव्वा देयके दिली जात आहे. रिडींग न घेता जागेवर बसून देयके केली जात आहे. नागरिक तक्रारी घेऊन येतात तेव्हा देयके दुरूस्ती केली जात नाही. उलट कारवाईची धमकी अधिकारी देत आहेत.

-नगरसेवक बाळ टाले, माजी स्थायी समिती सभापती योग्य देयके द्यावी

नळाला मीटर लावले असतानाही मीटर लावले नसल्याचे दर्शवून देयके दिली जात आहे. नागरिकांकडे मीटर लावल्याचे पुरावे आहेत. ते ग्राह्य धरून योग्य देयके देण्यात यावी.

- नगरसेवक हरीश काळे, भाजप महासभेच्या निर्णयाची अंमलबजावणी

महासभेत नळ देयकांच्या बाबत झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल. त्याबाबत जलप्रदाय विभागाला निर्देश देण्यात आले आहे.

- आयुक्त संजय कापडणीस, महापालिका

