प्रियकर निघाला दोन लेकरांचा बाप : नागपुरातील तरुणीची फसवणूक

नागपूर : दुकानातून मोबाईल फायनान्स करणाऱ्या मोबाईल विक्रेत्याने 17 वर्षीय तरुणीवर तिच्या घरात शिरून बलात्कार केला. तरुणीच्या तक्रारीवरून नंदनवन पोलिसांनी आरोपी दुकानदारावर गुन्हा दाखल केला आहे. दीपक चिरकुटराव बारंगे (रा. साईबाबानगर, खरबी) असे आरोपीचे नाव आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दीपक बारंगे याची नंदनवन परिसरात मोबाईल शॉपी आहे. फेब्रुवारी 2019 ला न्यू सहकार नगरात राहणारी तरुणी दीपकच्या मोबाईल शॉपीत गेली. तिने महागडा मोबाईल विकत घेतला. दरम्यान, दर महिन्याला मोबाईलची किस्त भरण्यासाठी जात असताना दीपक आणि तरुणीची मैत्री झाली. दोघांचे वॉट्‌सऍपवरून चॅटिंग आणि भेटीगाठी सुरू झाल्या. दरम्यान, दीपकने तिच्या मोबाईलच्या उर्वरित किस्तही माफ केल्या. दीपकने तिला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले. तिला फिरायला नेणे किंवा चित्रपट बघायला जाण्यासाठी आग्रह करीत होता. मे महिन्यात घरी कुणीही नसताना दीपक तिच्या घरी आला. त्याने तिला शारीरिक संबंधाची मागणी केली. मात्र, तरुणीने नकार दिला. त्याने लग्न करण्याची तयारी दर्शविली. शारीरिक संबंध प्रस्थापित केल्यानंतर त्याने आईवडिलांशी भेट घालून देण्याचे आश्‍वासन तिला दिले. परंतु, तो भेट घालून देण्यास टाळाटाळ करीत होता. काही दिवसांपूर्वी दीपकने तिच्या घरी जाऊन लग्न करण्यास असमर्थता दर्शविली आणि निघून गेला. त्याच्या अशा वागण्यामुळे ती गोंधळात पडली. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच तिने नंदनवन पोलिस ठाण्यात लैंगिक शोषण केल्याची तक्रार दिली. पोलिसांनी तक्रारीवरून गुन्हा दाखल केला असून फरार झालेल्या दीपकचा पोलिस शोध घेत आहेत.

प्रियकर निघाला विवाहित

दीपक बारंगे याने लग्नास अचानक नकार दिल्यामुळे तरुणीने त्याची कौटुंबिक माहिती काढली. दीपक हा विवाहित असून त्याला दोन मुलेसुद्धा आहेत, अशी माहिती तिला मिळाली. परंतु, दीपकने अविवाहित असल्याचे सांगून लग्न करण्याची तयारी दर्शविली होती. त्यामुळे तिने शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्यास होकार दिला होता. त्याला धडा शिकविण्यासाठी बलात्काराची तक्रार तरुणीने पोलिसात केल्याची माहिती आहे.

