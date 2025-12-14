Bhandara Accident: टिप्परच्या चाकाखाली येऊन महिलेचा मृत्यू

सिहोरा : सितेपार येथे टिप्परच्या चाकाखाली येऊन एका महिलेचा जागीच मृत्यू झाला, तर एक तरुण गंभीर जखमी झाला. ही घटना आज, शनिवारी सकाळी साडेदहाच्या सुमारास घडली..अपघातग्रस्त टिप्पर पोलिसांनी आपल्या ताब्यात घेतला असून चालकावर गुन्हा दाखल केला आहे. चुल्हाड येथील विलास फंदु कटनकार (वय ३४) हा त्याची आई निलाबाई कटनकार (वय ७०) हिच्यासोबत दुचाकीने (क्र. एमएच ३६/ एक्यू ७९८३) मुंढरी येथे जात होता..दरम्यान सितेपारकडून भरधाव वेगाने येणाऱ्या पिवळा टिप्पर (क्र. एमएच ४०/ बीजी ०१८०) चालकाने दुचाकीला कट मारली.यात दुचाकीस्वार त्याच्या आईसोबत रस्त्यावर खाली पडला. यात निलाबाईचे डोके टिप्परच्या मागील चाकाखाली आल्याने निलाबाई कटनकार यांचा जागीच मृत्यू झाला..Rahimatpur Accident: 'उसाच्या ट्रॉलीला धडकून दुचाकीस्वाराचा मृत्यू'; बोरगाव मार्गावरील घटना, पाठीमागून जाेरदार धडक...तसेच विलास कटनकार हा देखील किरकोळ जखमी झाला आहे.या घटनेचे वृत्त कळताच सिहोराचे ठाणेदार विजय कसोधन यांनी घटनास्थळ गाठून अपघातातील टिप्पर ताब्यात घेतला. हा टिप्पर गोंदेखारी येथील रमेश बनकर यांच्या मालकीचा असून चालकाचे नाव धर्मेंद्र राऊत रा. गर्रा बघेडा असे आहे. चालकाच्या विरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.