Chandrapur: अर्ज प्रलंबित, शिष्यवृत्ती रखडणार; समाजकल्याण विभागाच्या महाविद्यालयांना सूचना

चंद्रपूर: भारत सरकार मेट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत शैक्षणिक सत्र २०१९-२० ते २०२५-२६ या कालावधीतील शेकडो अर्ज प्रलंबित आहेत. विद्यार्थी आणि महाविद्यालयीनस्तरावर प्रलंबित अर्ज तातडीने निकाली काढण्यासाठी शासनाने ३१ मेपर्यंतची अंतिम मुदतवाढ दिली आहे. या मुदतीनंतर कोणत्याही परिस्थितीत प्रलंबित अर्जांसाठी शिष्यवृत्ती अदा केली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. .त्यामुळे सर्व प्रलंबित अर्जांवर डीबीटी प्रणालीद्वारे तत्काळ कार्यवाही करणे आवश्यक असून, महाविद्यालयांनी विशेष मोहीम राबवून अर्ज निकाली काढावेत, अशा सूचना समाजकल्याण विभागाने दिल्या आहेत. विद्यार्थ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर आपला युजरनेम व पासवर्ड वापरून अर्जाची सद्यस्थिती तपासावी. अर्ज महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असल्यास संबंधित महाविद्यालयाशी संपर्क साधून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी. कागदपत्रांच्या अभावामुळे अर्ज प्रलंबित असल्यास ती तातडीने अपलोड करणे आवश्यक आहे. विहित मुदतीत त्रुटीपूर्तता न केल्यास अर्ज रिजेक्ट करण्यात येणार असून त्याची सर्वस्वी जबाबदारी विद्यार्थ्यांवर राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे..महाविद्यालयांनी त्रुटी असलेल्या विद्यार्थ्यांशी तातडीने संपर्क साधून दोन दिवसांत अर्ज पूर्ण करून मंजुरीची कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. पहिल्या व दुसऱ्या हप्त्यासाठी प्रलंबित असलेल्या अर्जांवर कोणतीही दिरंगाई न करता कार्यवाही करावी. पात्र अर्जच पुढे पाठवावेत, तर अपात्र अर्ज तात्काळ रिजेक्ट करावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत..महाडीबीटी प्रणालीवरील महाविद्यालयांच्या लॉगिन डॅशबोर्डवर प्रलंबित विद्यार्थ्यांची माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात २०१९-२० या वर्षातील ५५ अर्ज, २०२०-२१ मधील ४१०, २०२१-२२ मधील २२१, २०२२-२३ मधील २४५ अर्ज प्रलंबित आहेत. तसेच २०२३-२४ मध्ये ९१ अर्ज महाविद्यालय स्तरावर व २८८ विद्यार्थी स्तरावर, २०२४-२५ मध्ये २८७ महाविद्यालय स्तरावर व ४४५ विद्यार्थी स्तरावर, तर २०२५-२६ मध्ये १२३० महाविद्यालय स्तरावर व ६४५ विद्यार्थी स्तरावर अर्ज प्रलंबित आहेत. हे सर्व अर्ज प्राधान्याने निकाली काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.."३१ मे नंतर प्राप्त होणाऱ्या अर्जांवर कोणतीही कार्यवाही केली जाणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थी व महाविद्यालय दोघेही जबाबदार राहतील."- विनोद मोहतुरे,सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, चंद्रपूर.